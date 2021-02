Héctor Cavallero habló de la salud de Pata Villanueva

Punta del Este. Desde el fin de semana, en el que Pata Villanueva tuvo un desafortunado accidente doméstico, todo su entorno está preocupado por su salud. Internada en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este desde el domingo, la actriz fue operada y aún se espera una evolución favorable.



Ahora quien tomó la palabra fue Héctor Cavallero, su ex marido y padre de su hija mayor, Agostina, y con quien también comparten una nieta en común. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, habló sobre la salud de Pata. “Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien”, declaró.

Al ser consultado sobre el accidente que generó esta situación, expresó: “Son esos momentos que pasan que no están previstos, se cayó de la escalera y se golpeó mal la cabeza. Un accidente tonto como le ha pasado a mucha gente. Son momentos que uno no considera ni los tiene en cuenta, pero bueno, el resultado ha sido nefasto y esperamos que esto pueda mejorar. La está peleando fuerte”. (Fuente: Infobae)