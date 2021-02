Los estrenos de Netflix para la última semana de febrero

La gran plataforma de streaming Netflix se actualiza día tras día para seguir posicionándose como una de las mejores dentro del mercado y superar a sus rivales, además de tener contentos a sus espectadores.



1. Pelé

Una producción original de Netflix, que muestra la historia que nadie conoce detrás del conocido futbolista Pelé, el gran protagonista del nuevo documental deportivo. En el largometraje, dirigido por David Tryhorn y Ben Nicholas, se podrá ver como esta gran leyenda llegó a convertirse en uno de los jugadores de fútbol más importantes del mundo.

Su estreno será el próximo martes 23 de febrero.



2. Loco por ella

Loco por ella es el título de la comedia romántica dirigida por Dani de la Orden que se estrena Netflix el próximo viernes 26 de febrero. La película cuenta la historia de Adri (Álvaro Cervantes), un joven que tras enamorase locamente de Clara (Susana Abaitua, Patria), no duda en entrar en el centro psiquiátrico donde ella está ingresada para poder pasar más tiempo a su lado. Pero no todo va a ser tan fácil, el problema llega cuando Adri descubre que entrar fue sencillo, pero salir no será igual.



3. Mira, la chica del tren

La película india Mira, la chica del tren es otra de las nuevas producciones originales que podrás ver en Netflix a partir de esta última semana de febrero. La cinta nos sumerge en la vida de una mujer divorciada que empieza a obsesionarse con una pareja de casados, que derrocha felicidad. Su vida se convierte en un infierno cuando después de presenciar un terrible suceso se convierte en sospechosa de un crimen.

Se podrá disfrutar de esta gran producción que mucho promete desde el 26 de febrero próximo.



4. Made You Look: Una historia real sobre el arte falsificado

En este caso, no es ficción, sino que el documental Made You Look es una historia real sobre arte falsificado que se suma al extenso catálogo del género disponible en la plataforma. La historia muestra cómo una prestigiosa galería de arte de Nueva York estuvo implicada en uno de los mayores fraudes de Estados Unidos.

Tendrá su estreno el próximo martes 23 de febrero.

(IProfesional)