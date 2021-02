Barby Silenzi reveló que mantiene una relación abierta con El Polaco

Buenos Aires. Barby Silenzi y Ezequiel Cwirkaluk, «El Polaco», han tenido varias idas y vueltas en su relación de pareja. La semana pasada, se reconciliaron luego de varios escándalos como una fiesta teñida de sospechas en la casa de Fede Bal, las fotos del cantante con una joven durante una gira por Santa Fe y las versiones de un amorío con la actriz y cantante Natalie Pérez.



La bailarina había afirmado que la convivencia obligada durante la cuarentena en 2020 provocó una fuerte crisis de pareja. Y señaló que a los choques en la convivencia diaria, se sumaban los problemas que se generaban por tener una familia ensamblada. A los ocho meses del nacimiento de Abril, su primera hija con el ex participante de Masterchef Celebrity, decidieron vivir en casas separadas.



Pero el amor es más fuerte y ambos se dieron una nueva oportunidad. La mediática lo acompañó a un recital que brindó en un boliche de Quilmes y el cantante de cumbia le dedicó tiernas palabras frente a todo su público. “El amor de mi vida está ahí”, dijo señalando a Barby, que estaba a un costado del escenario.



Ayer, la bailarina dio una entrevista en Intrusos y contó que con El Polaco mantienen una relación abierta, pero con ciertas reglas. Esta revelación la hizo cuando Rodrigo Lussich le preguntó qué postura tenía respecto al poliamor. “¿Ustedes tienen un código abierto con el Polaco? Porque a veces no sabemos si el problema son las canas al aire o si está todo bien para hacer cualquier cosa”, le consultó el conductor.



La ex participante del Bailando aseguró: “El tema es así, nosotros tenemos algo abierto, pero no es que él se va y va a estar con cualquiera y yo acá, que ni me entero. No, la cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado”.



“¿Si participa alguien es con los dos, no por afuera?”, le preguntó Rodrigo. Barby le respondió: “Claro, tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo”. Y cuando le consultaron con qué famosa o famoso fantaseaban ambos, ella respondió: “Nuestro permitido es juntos, no separados. Y es Flor Peña. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba, espectacular”.



Casualmente, la conductora de Flor de equipo ha contado en reiteradas oportunidades que con su pareja, Ramiro Ponce de León, practican el poliamor. “Cuando uno tiene una relación en la que abre el juego y dice: ‘Tengamos una relación más abierta’. Yo no creo en la monogamia ni en la exclusividad y cuando uno empieza a avanzar en la vida, hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí”, detalló la actriz.



Durante la charla, la panelista Sheila González le preguntó: “Todo bien con las mujeres, ¿ahora el Polaco acepta a un hombre?”. Barby respondió: “Sí, por supuesto, él acepta”. Pero cuando le preguntaron a qué famoso le gustaría sumar a su intimidad, la mediática contestó: “Hombres no tenemos”. (Infobae)