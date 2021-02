Diego Reinhold: «Tengo miedo por lo que pueda pasar en el invierno»

El actor Diego Reinhold es uno de los protagonistas de «Madame», el espectáculo que Rocío Pardo puso en el escena esta temporada de verano en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, habló del espectáculo y de su preocupación por la situación epidemiológica que padece el país.

Sobre ese viaje sensorial a un cabaret parisino de principio del siglo pasado, Reinhold sostuvo: «La verdad estoy muy contento, lo que yo hago me encanta y cómo se desenvuelve Facu. Le dije a Rocío que la próxima temporada la quiero hacer de nuevo. Es una obra que armamos en menos de un mes y ahí está el talento de Rocío Pardo, cómo manejó gente y gestionó todo con una puesta en escena espectacular».

Con respecto a la situación de la pandemia y cómo es hacer teatro en ese contexto, expresó: «Esto es un delirio, es todo muy incierto. Ahora estoy preocupado por Carmen (Barbieri), tengo mucho miedo de lo que pueda pasar en el invierno. Tomamos todas las medidas preventivas que podemos tomar, estamos todos hisopados, pero no se qué más se puede hacer».

«Estoy preocupado por mis papás, que son grandes y muchos amigos que ya son mayores. La verdad es que yo no tengo la necesidad de trabajar, entonces me preguntó si estamos haciendo las cosas bien. No veo con buenos ojos la despreocupación de mucha gente. ¿Hasta dónde vale priorizar el dinero si más adelante no tenemos una cama para una operación de apendicitis?»; reflexionó el talentoso artista.