Tras las acusaciones de abuso, a Marilyn Manson lo echaron de su discográfica

EE.UU. El rockero estadounidense Marilyn Manson, quien fue acusado de abuso sexual, físico y emocional por cinco exparejas, aseguró ayer que estas afirmaciones "son horribles distorsiones de la realidad", aunque su compañía discográfica le rescindió el contrato.



Brian Warner, tal el nombre del artista de 52 años, recurrió a Instagram para defenderse de las acusaciones lanzadas por la actriz Evan Rachel Wood, con quien mantuvo una relación de pareja entre 2007 y 2010, y otras mujeres.

Noticias Relacionadas La actriz Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de abuso



"Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con parejas de ideas afines. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad", dijo el autor de "Antichrist Superstar".



Sin embargo, y pese a su alegato de defensa, Manson fue desvinculado de Loma Vista Recordings, su sello discográfico: "A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su trabajo de manera inmediata", escribió el sello en Instagram. Y sumaron: "Debido a estos testimonios preocupantes, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro".



Por su parte, la senadora por California Susan Rubio solicitó una investigación del FBI sobre las acusaciones contra Manson, según lo publicó la propia actriz estrella de la serie de HBO "Westworld", quien compartió una carta que la legisladora envió al Fiscal General Interino de Estados Unidos y al director del FBI.



"Las presuntas víctimas han nombrado a Marilyn Manson, también conocido como Brian Hugh Warner, como perpetrador. Solicito que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reúna de inmediato con las presuntas víctimas e investigue estas acusaciones", escribió Rubio.



Wood había hecho fuertes declaraciones sobre su ex, que se sumaron a las de al menos otras cuatro mujeres identificadas como Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y Gabriella. Todas ellas se expresaron a través de sus cuentas de Instagram y contaron cruentas vivencias que tuvieron con el músico. Sus acusaciones incluyen: conducta sexual inapropiada, manipulación y algunas alegan haber estado cautivas contra su voluntad y abuso físico.



La actriz Rose McGowan, quien fue la primera novia conocida de Marilyn Manson en los años noventa y una de las denunciantes del exproductor Harvey Weinstein, le envió un mensaje de apoyo a Evan Rachel Wood luego de que la actriz denunciara al músico por abusos sexuales y maltrato psicológico.



"Estoy con Evan Rachel Wood y otras mujeres valientes que han hablado. Se necesitan años para recuperarse del abuso y les envío fuerzas en su viaje hacia la recuperación. Que se revele la verdad. Que comience la curación", escribió McGowan en Twitter.



El lunes, Wood escribió en su cuenta de Instagram: "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", dijo la actriz de 33 años, que tuvo una relación con el músico cuando ella tenía 19 y él 38, en 2010.



Ashley Walters, quien dijo haber trabajado para Manson como asistente personal, contó que el músico con frecuencia "se volvía violento" y tiraba objetos por el aire. Además que le ofreció tener encuentros sexuales con colaboradores y que la acosó incluso cuando terminó su relación profesional.



"Fui abusada emocionalmente, aterrorizada y lastimada. Me encerraban en habitaciones cuando me portaba 'mal', a veces fui forzada a escucharlo estando con otra mujer", escribió por su parte Sarah McNeilly. "Me alejé de ciertos amigos porque si no él me amenazaba y decía que iría tras ellos. Creo que le gusta arruinar la vida de las personas. Quiero que Brian rinda cuentas por su maldad", sumó.



En tanto, Gabriella, artista conocida como SourGirrrl, publicó: "La razón por la que estoy compartiendo esta experiencia traumática es para mi curación y porque no haré más silencio. No creo que sea justo que alguien no rinda cuentas por sus horribles acciones. No soy una víctima. Soy una sobreviviente", agregó además de acusar a Manson de amarrarla y violarla en varias oportunidades, obligarla a drogarse y exigirle que hiciera un pacto de sangre con él.



Por último, Ashley Lindsay Morgan aseguró que "no se le permitió comer, dormir ni salir" de la casa de Manson. Además dijo que fue cortada y quemada y que el músico le pidió que le trajera objetos nazis siendo ella judía. Todas las mujeres concluyen sus relatos contando que sufrieron problemas de salud mental tras su vínculo con Brian Warner. (Fuente: Télam)