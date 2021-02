VIDEO: El emotivo cumpleaños de Fátima Florez

Fátima Florez celebró anoche su cumpleaños en el Teatro Holiday con sorpresas e invitados especiales. Estuvo presente La Gata Noelia que se animó a subir al escenario y formar parte de «Fátima es Camaleónica», el éxito de la temporada de verano en Villa Carlos Paz.

La ganadora del premio «Carlos Consagración» fue sorprendida al término de la primera función con una torta que le regalaron los integrantes de la obra y con los saludos de Silvio Soldán, Juan Alberto Mateyko, Guillermo Andino, Héctor Maugeri, Jose María Muscari, El Flaco Pailos, Susana Roccasalvo, Miguel del Sel, Patricia Sosa, Mariano Iúdica, Marcelo Polino, Valeria Lynch, Flor de la V, Panam, Catherine Fulop, Lucía Galán, Nacha Guevara y su familia, en la voz de su hermana, su padre y su madre.

«Siempre es un placer celebrar mi cumpleaños arriba del escenario, haciendo lo que más me gusta. Muchísimos saludos, un montón y estoy agradecida de los famosos y de la gente que me cantó el feliz cumpleaños. Siempre me dan sorpresas muy linda, me emocioné mucho con mi familia y que te salude tanta gente, es algo muy fuerte»; destacó Fátima.

«La familia a distancia, a mi papá que hace mucho que no veo, es un momento difícil y tenemos que cuidarnos entre todos. Yo me cuido mucho, no sólo por el COVID sino de toda la vida. Tengo que cuidarme de los aires acondicionados, la voz, la garganta, hemos tenido incorporaciones extraordinarias en el show para protegernos y estamos muy contentos»; agregó.