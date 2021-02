Adrián Barilari: «Tocar sin público fue como ver una puesta de sol sin sol»

El vocalista Adrián Barilari, líder del grupo Rata Blanca, se encuentra realizando temporada de verano en Carlos Paz con un show denominado «Canciones Doradas» que presenta en el espacio Luisa del Casino y concedió una entrevista a EL DIARIO donde aseguró: «Estoy feliz de volver a las pistas».

Desde el miércoles pasado y hasta el próximo domingo, realizará funciones en la ciudad y destacó: «Me encanta venir a Carlos Paz, porque es una ciudad hermosa y la movida está muy bien. Dejé de tocar en febrero del año pasado y dijimos, un par de meses y pasa, pero no fue así. Hice lo posible para mantenerme bien psíquicamente y he tenido asistentes que han hecho cosas que nunca hicieron. Afecta mucho no ver el público, porque es como una puesta de sol sin sol».

«Yo prefiero toda la vida una cena-show, no es lindo el streaming»; agregó.

Consultado sobre su orígenes y la pasión por la música, sostuvo: «Yo nací en el 59, mi tío tocaba el bandoneón y descubre que yo cantaba. Para mí era un juego y cuando me quise acordar, a los diez años ya cantaba. Cuando terminé la primaria aposté más fuerte, quería cantar melódicos en bares, algo que no podía porque era un niño. Pero pasó el tiempo y me aboqué a la música más pop y a los 23 años, ya tenía tres bandas».

«Ser solista y vocalista de Rata Blanca es como bajarte de correr en un Fórmula 1 y ponerte a jugar al tenis. A mí me gusta cantar, es lo único que importa»; destacó Barilari, quien eligió como su canción preferida el tema «Mujer Amante».