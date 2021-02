El romance del verano: Un ídolo popular y una talentosa bailarina

Es la bomba del verano, el romance menos esperado en Carlos Paz. Él es un ídolo popular y ella una talentosa bailarina. Rocío Pardo y Ulises Bueno están en pareja.

Se conocieron en 2017 cuando protagonizaron la apertura del Bailando por un Sueño y desde entonces tienen «buena onda», pero esta temporada se animaron a más. Según se conoció, el cuartetero desembarcó en el Teatro Holiday por la convocatoria de Pardo Producciones y ahí retomaron el vínculo y se enamoraron.

«Estoy feliz porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante y para poder estar en óptimas condiciones en el laburo y en mi vida general»; dijo la joven.

La bailarina que este verano puso en escena la obra «Madame» reconoció que están saliendo pero «sin títulos» y aseguró: «Me enamoró todo, primero lo físico, después la persona y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí».