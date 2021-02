Paulo Londra y la batalla legal que lo mantiene en silencio

Paulo Londra pasó de ser el artista argentino más escuchado en Spotify, con una exitosa gira internacional, al silencio total por un escándalo con su disquera. El cordobés, sin embargo, estaría pronto a regresar a la escena.



Londra (22), que compite en freestyle desde los 13 años, inició su carrera musical en 2017 cuando lanzó su sencillo debut «Relax», que luego de unos meses se posicionó como uno de los más escuchados del año. Desde entonces, su carrera fue en ascenso.



El artista firmó un acuerdo con Warner Music hasta 2025. Al mismo tiempo, viajó a Colombia para trabajar con el productor Ovy on the drums y la discográfica Big Ligas. En 2020 se hizo público el conflicto entre Paulo y su disquera, Big Ligas, por los derechos de autor de sus canciones.



Londra se separó de Daniel Oviedo, más conocido como «Ovy On The Drums» y de Cristian Salazar, conocido como «Kristoman», quien es el líder del sello discográfico. El joven cantante explicó que lo «engañaron» con el contrato que le hicieron firmar, ya que no le permite sacar nuevas canciones que no estén relacionadas con Ovy o Kristo.



Escándalo



Este escándalo lo dejó «congelado» durante un largo período: la última aparición pública del cordobés fue en 2019. Según Kike, su padre, Paulo ya pagó con millones de dólares todo lo que invirtieron las discografías, reveló Cadena 3. Este mes inicia la batalla legal contra los productores colombianos.



El autor de «Condenado para el millón», «Forever alone» y «Cuando te besé», entre otras, siempre mantuvo un perfil bajo con la prensa, pero su silencio no deja asombrar, sobre todo porque su carrera acababa de despegar y se encontraba en la cima.



El año pasado Londra fue papá junto a su novia Rocío Moreno y aseguran que mantiene una vida familiar, muy tranquila, alejada de los escenarios, los flashes e incluso los fans.



Una buena noticia para ellos es que aseguran que durante este tiempo el trapero escribió nuevas canciones y todo parece indicar que en breve dará a conocer su nuevo material, que podría incluir una colaboración con Ozuna. (Fuente: Mendoza Post)