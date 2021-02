Carmen Barbieri mejora pero sigue con respirador

Buenos Aires. Carmen Barbieri continua internada en la Clínica Zabala tras contagiarse de coronavirus y presentar complicaciones por un cuadro de neumonía bilateral. Su cuadro empeoró y hace varios días fue sometida a un coma farmacológico para conectarla a un respirador.



El miércoles, el equipo médico de la clínica habían contado que la actriz presentaba una evolución favorable, y horas después, su amiga Sandra Domínguez reveló que Carmen le había dicho que se le presentó la Virgen de Guadalupe cuando estaba en terapia intensiva.

Noticias Relacionadas Soledad Fandiño contó que tiene coronavirus



Además, esta semana trascendieron buenas noticias con respecto a la salud de Carmen. En los Angeles de la Mañana, Ángel de Brito contó que "la están despertando" y que "mejoró su oxígeno, tiene muy poca fiebre, la mínima, y los valores del laboratorio dan todos bien”.



Ayer, en diálogo con DiarioShow.com, Domínguez contó nuevos detalles: "Sigue con respirador. Le sacan la sedación eventualmente para activarla e ir despertándola de a poco".



Recordemos que su hijo, Fede Bal, dio una nota a Marcelo Polino hace unos días y contó cómo atravesó este momento: "Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo". (Fuente: Mdzol)