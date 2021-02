Soledad Fandiño contó que tiene coronavirus

Buenos Aires. “Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo”, escribió Soledad Fandiño, conductora de Santo sábado, por América, en su cuenta de Instagram. Fue para confirmar que se contagió de coronavirus y además dejar un mensaje: “Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos entre todos”.



Instalada en Buenos Aires desde hace ya varios años, la ex mujer de René Perez, cantante de Calle 13, tiene un hijo, Milo, de seis años.

Tras su separación con el músico, a fines del 2017 y después de siete años de relación, Soledad se sumó a varios proyectos en nuestro país. En 2018 fue una de las integrantes de Bailando por un sueño y en el 2019 participó de El Host, el ciclo de Adrián Suar para Fox. Además, integró el elenco de la tira Argentina, tierra de amor y venganza con Gonzalo Heredia y Benjamín Vicuña.



Aparentemente sola en materia de amores, Soledad Fandiño no está oficialmente en pareja desde el verano pasado, cuando terminó una breve pero sonante relación con el productor Nacho Lecouna, ex de Candelaria Tinelli. Antes hubo rumores de romance con el futbolista Pocho Lavezzi, con el tenista Pico Mónaco, con el productor Nacho Viale, con el empresario Martín Brenna y con los actores Nicolás Furtado y Diego Boneta. Ninguno fue confirmado. (Fuente: Infobae)