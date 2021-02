Friki es Zafadito, un payaso para los más grandes de la familia

"Estamos contentos felices, gracias a dios nos acostumbramos a trabajar a sala llena" aseguró el Adrián Gómez que presenta su espectáculo los viernes, sábado y domingo a las 22:30 hs en teatro Zorba.

"Te haces adicto a la sala llena y ahora con los protocolos empezas a no depender de la cantidad, hoy sala llena es media sala, el año pasado media sala era casi deprimente" aseguró y agregó: "Hemos aprendido a valorar más la propuesta artística y al público que dice me la juego y voy. El show se llama Zafadito por qué tiene lenguaje adulto, pero no es un contenido que los chicos no lo puedan ver. No es nada muy distinto a los chistes que se cuentan en familia en un asado, el humor es un poquito más picante. Hay algunos espectáculos que dicen para toda la familia y después están los padres tapando los oídos y ojos a los chicos".

Por último, aseguró que "se nota que la gente necesita reírse, siempre digo que es el humor que exorciza. Te vas con la sensación de que te vas un poquito más feliz de lo que entraste. La pandemia me enseñó a no programar, tengo algunas cosas programadas en el interior, pero no quiero planear tanto. Acá la gente tiene muchas promociones, y tratamos de cuidar el bolsillo. Algunos por 1500 viene al teatro y comen en la pizzería de abajo y otras promociones que incluyen hasta hotel para dos personas" finalizó.