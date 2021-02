A los 76 años falleció Mary Wilson, una de las fundadoras de The Supremes

EE.UU. Mary Wilson, una de las cofundadoras del recordado tercecto femenino de pop y soul The Supremes, falleció a los 76 años, informó su agente a medios estadounidenses.



Con canciones luminosas como "Where Did Our Love Go", "Baby Love", "You Can't Hurry Love" o "Stop! In The Name Of Love", el trío también fundado por Florence Ballard (que murió en 1976 a sus 32 años) y la luego muy popular Diana Ross fue icónico del pop negro de los años 60 y uno de los principales grupos del sello Motown.



La muerte de Wilson tomó por sorpresa a todos, teniendo en cuenta que hace dos días había publicado un video en su canal de YouTube anunciando que estaba trabajando en el lanzamiento de nuevo material inédito con Universal Music, apuntó un despacho de la agencia de noticias Ansa.



"Con suerte, algo de eso saldrá en mi cumpleaños, el 6 de marzo", había expresado la cantante en el video. (Fuente: Télam)