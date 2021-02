Los mejores documentales de tecnología para ver en Netflix

Informática, exploración espacial, videojuegos, redes sociales... todo un mundo de conexiones, invenciones y testar los límites del ingenio humano. Esta selección de documentales de Netflix explora todo lo que la tecnología nos ha dado, lo que nos puede quitar y lo que está por venir. De nuestra peor cara en internet a la historia de la NASA: una recopilación de historias que examinan nuestra relación con los aspectos más inesperados de la tecnología.

El gran hackeo

Uno de los grandes escándalos del mundo tecnológico de los últimos años, la filtración de Cambridge Analytica, analizado al detalle en un documental que va más allá del delito y los juicios que lo siguieron. También se pregunta por el valor de los datos confidenciales en estos tiempos y por qué se han convertido en algo más preciado (y comercializable) que el mismo dinero. Un documental sobre el lado más oscuro de lo que dejamos que internet sepa sobre nosotros.

Print the legend

Un documental sencillo y ligero sobre lo que él mismo vaticina como la próxima gran revolución industrial. Optimista y sin complicaciones, 'Print the Legend' se adentra en el mundo de los entusiastas de la impresión 3D y en cómo la medicina, la tecnología y el día a día hasta en los rincones más insospechados prometen verse revolucionadas por un medio de producción que, de masificarse convenientemente, podría cambiar el mundo y sus escalas de poder por completo.

La generación de Marte

El día a día de un grupo de chavales que forman parte del Campamento Espacial de la NASA y que en un futuro cercano se adentrarán en la exploración de Marte. Un documental que mira ilusionado al futuro, que detalla el durísimo día a día de los aspirantes a astronauta y que cuenta con personalidades como el astrónomo Neil deGrasse Tyson analizando por qué la conquista del espacio es un sueño tan inherente a la condición humana.

The Beginning and the End of the Universe

La pregunta clave de la ciencia: cómo y cuándo empezó el universo y cómo y cuándo acabará. El astrónomo Al Khalili aborda esta cuestión clave para la ciencia repasando la historia del todo, desde el Big Bang hasta que lo que nos rodea se apague por puro agotamiento en un futuro lejano. El gran desafío del pensamiento humano, en dos asequibles y fascinantes episodios de menos de una hora, con un presentador cercano y que hace comprensibles los conceptos más abstractos.

El dilema de las redes

"Si no pagas por el producto, eres el producto". Esta es una de las muchas sentencias escalofriantes que se dejan caer en este documental de advertencia sobre la falta de privacidad en las redes sociales y la aparente gratuidad de todos los servicios. Y quienes advierten saben de lo que hablan: la mayoría de los invitados a esta producción, a medio camino entre lo tremendista y lo revelador, son creadores de muchas de esas redes sociales, ex-empleados de corporaciones informáticas que han ayudado a hacerlas adictivas y sibilinas.

Coronavirus: en pocas palabras

La serie de documentales en los que colaboran Netflix y la web Vox son una auténtica delicia: píldoras de media hora que abordan con rigor y conceptos asequibles los temas más diversos. En este caso, tenemos una miniserie de tres episodios que ponen en situación sobre las pandemias como fenómeno en general, el coronavirus en particular y posibles efectos futuros de éste. Muy visual y accesible, perfecto para hacerse una idea general de conceptos que rara vez se abordan, precisamente, por su carácter universal.

High Score: El mundo de los videojuegos

Seis episodios se quedan indiscutiblemente cortos para analizar una historia tan compleja y llena de meandros como la de los videojuegos. Como producto introductorio, sin embargo, 'High Score' cumple perfectamente su función, y ofrece lo que se puede esperar de un documental de este tipo: un montón de anécdotas e imágenes de videojuegos clásicos y numerosos testimonios de primera mano. Un primer paso para adentrarse en la fascinante historia del medio, y que sería estupendo que fuera solo la primera temporada de muchas.

Nobody Speaks: Trials of the Free Press

Aunque han pasado solo tres años de su estreno, muchas de las cosas que cuenta este documental ya son parte del ayer. Por ejemplo, Trump aún era un millonario sin escrúpulos. Solamente. Pero la historia que narra es muy interesante y sirve para hacerse una idea de cómo se ha configurado el mundo de la información en el internet actual: arranca con la demanda de Hulk Hogan contra Gawker por filtrar una sex tape, y los intereses ocultos que había tras ella. A partir de ahí, intrigas, libertad de expresión puesta en duda y lucha por el control de los medios.

El último vuelo del Challenger

Una cita ineludible para interesados en la carrera espacial. Este documental de cuatro episodios repasa la tragedia del Challenger, un transbordador espacial que iba a cumplir varios hitos, entre otros el de mandar al espacio a una civil. Pero a pocos minutos del despegue, algo salió mal: el documental no solo aborda todos los aspectos técnicos del fallo, sino que hace un completo retrato de la NASA y, por extensión, la sociedad estadounidense de la época, y cómo ésta cambió a partir del accidente.

A los gatos, ni tocarlos: un asesino en internet

A partir de la ley universal de que no se puede hacer daño a los gatos en internet, es decir, algo aparentemente anecdótico, esta sorprendente serie desarrolla la caza, digna de película de ficción, de un asesino que pasó a hacer daño a presas más serias que una simple camada de gatos recién nacidos. Tan singular como la propia trama de caza del asesino es el propio retrato de un grupo de inadaptados que pasan horas en internet usando las herramientas a su alcance para rastrear al villano desde casa.

Mercury 13

Otro documental sobre la carrera espacial, pero que incide en un aspecto mucho más oscuro que el mediático Challenger: Mercury 13 es el nombre del programa con el que 13 mujeres fueron preparadas para viajar al espacio. Pero cuando el proyecto estaba en sus fases finales y sus participantes iban estando capacitadas, la idea original se frustró y fueron sustituidas por hombres. Un documental reivindicativo para interesados en los orígenes de la exploración espacial, ya que se enmarca en uno de sus periodos más fascinantes: la competición entre EEUU y la URSS en plena Guerra Fría. (Fuente: Xataka)