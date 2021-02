Marcos Camino: «El accidente de mi papá me llevó a la música»

Por Magalí Farías

Villa Carlos Paz. El fin de semana pasado se presentó en Villa Carlos Paz el grupo de cumbia santafesino Los Palmae, producidos por Los Palmeras y liderado por Marcos Camino hijo, quien toca el acordeón al igual que su padre. Cuenta que nunca pensó en ser músico y cómo el accidente de su padre lo llevó a encontrar su camino.



«Mi vida venía encaminada por otro lado, yo jugaba al fútbol como cualquier otro adolescente normal, amigos, días libres los fines de semana. Iba a la facultad, estudiaba administración de empresas, luego marketing y venta. Fue ahí cuando me empecé acercar a las oficinas de la empresa, mi sueño era jugar al fútbol y por una cuestión de fuerza mayor me tuve que hacer cargo de la música», dice Marcos.



«Un día falto a la escuela en quinto año y dejo el auto estacionado en el garaje en un patio interno, al rato lo vemos a mi papá tirado sobre el capó, pensábamos que le había dando un infarto. Ya había sufrido dos, nunca pensamos que había caído de cuatro metros por tratar de arreglar un cable en el techo. Las primeras veces en terapia intensiva la prensa no sabía nada, a las dos semanas cuando empezó haber reemplazos en el acordeón la prensa empezó acercarse y se enteró».



«Todos los días gente afuera esperando, nadie quería hablar y yo me animé. Fue la primera vez que hablé por radio. Cuando mi papá retomó su movilidad de cuerpo yo ya estaba tomando clases de acordeón. Quería salir a tocar. Mi papá siempre estuvo, nos llevamos excelente 50 años, fue como un padre abuelo. Nunca sentí se ausencia, sí en 2006-2007 cuando explotó «El bombón asesino». Lo extrañaba por que viajaban de lunes a lunes», cuenta Camino.



«Mi viejo para mí fue todo, me apoyó en todo, me llevaba a jugar al fútbol todos los días y estábamos re lejos. El sueño de él era que yo fuera abogado y nunca se lo pude cumplir. Para mí el último año fue muy cambiante con todo lo que le pasó. Me da muchos consejos, hace ya un año que me deja libremente dedicarme, demostrando un voto de confianza. Pasa que muchas veces se siente cansado y las notas por radio las hago yo al tener la misma voz», finalizó Marcos.