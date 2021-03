De manera presencial-virtual vuelve el Festival de Jazz a Córdoba

Córdoba. Del 18 al 28 de marzo de 2021 se llevará a cabo de manera presencial-virtual la 12° edición del Festival Internacional de Jazz, organizado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).



Entre el 18 y el 21 de marzo se realizarán los shows presenciales en el Teatro Real mientras que del 25 al 28 de marzo estos conciertos serán transmitidos virtualmente para poder ser disfrutados de manera digital. La grilla presencial incluye presentaciones en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba, en Río Cuarto, San Francisco, Villa María y entre los doce puntos del circuito provincial.



Alejandro Mareco, vocal Agencia Córdoba Cultura, contó a Cadena 3: “La fecha natural del festival fue noviembre y esta vez por la pandemia (coronavirus) se abrió un espacio para hacerlo en marzo en doble modalidad presencial y virtual”.



“El jazz abre la puerta a otros géneros y puede convivir con otras experiencias musicales, siempre se llenaron los teatros”, destacó.



De esta manera, la modalidad será presencial en el Teatro Real y tendrá su réplica virtual a través de las redes de la Agencia Córdoba Cultura.



El festival tiene como objetivo visibilizar y profesionalizar la actividad musical, el crecimiento del género y el desarrollo de nuevos talentos. Esta edición propone un encuentro con algunas de las expresiones más creativas y originales de la música del continente.



Como ya es habitual, los elencos estables de la provincia participarán del evento. La apertura estará a cargo de la Banda Sinfónica de la Provincia y el cierre a cargo de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.



La apertura se realizó este miércoles 10 con la tradicional caravana de autos antiguos y la música estilo Nueva Orleans de la Small Jazz Band. Con el brillo del jazz tradicional y bailarines de época, los automóviles partieron en una caravana promocional al estilo de los años 20 transitando las calles de la ciudad para anunciar el comienzo de esta una nueva edición del festival.



Así, los transeúntes sorprendidos en puntos tradicionales de la ciudad de Córdoba como la Plaza San Martín, la explanada del Cabildo, el Patio Olmos y el Paseo del Buen Pastor.



El lanzamiento protagonizado por la caravana dejó inaugurada la muestra fotográfica Jazz Play, una instalación fotográfica que recorre la historia del Festival Internacional de Jazz de Córdoba que resulta de un proyecto que vienen desarrollando los fotógrafos Marcos Allende y Julio César Audisio. La muestra podrá visitarse hasta el 26 de marzo de 2021 en la sala de exposiciones del Paseo del Buen Pastor.



Desde hace algunos años, los cuerpos estables de la provincia participan del festival por lo que, en la noche inaugural del 18 de marzo, la Banda Sinfónica de la Provincia, dirigida por el Maestro Andrés Acosta, se presenta con entrada gratuita y con un repertorio integrado por obras originales escritas y arregladas para la ocasión, por tres jóvenes compositores y arregladores cordobeses: Nicolás Ocampo, Lourdes Fontana y Jorge Martínez.



En esta edición del Festival Internacional de Jazz de Córdoba todos los conciertos presenciales se concentrarán en el Teatro Real con un programa de 60 minutos, adaptado a los protocolos vigentes. Así, el público podrá reencontrarse con los más destacados exponentes del género. En la segunda y tercera noche, llegará el swing tradicional de la Small Jazz Band liderada por Pancho Castillo, la fina musicalidad de Mingui Ingaramo, antecedidos por la música del dúo Burgos-Dalmasso y Andrada-Waldheim respectivamente.



En la última jornada, la Orquesta Sinfónica de la provincia, dirigida por el maestro Andrés Acosta, interpretará música original del notable guitarrista y gran compositor Obi Homer. Heredero de una dinastía de destacados músicos cordobeses, hijo del gran guitarrista Lalo Homer, y sobrino de Daniel Homer, Obi ha participado como arreglador musical y sesionista en numerosas producciones de artistas argentinos e internacionales como Armando Manzanero, Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, Paz Martínez, Abel Pintos y Jorge Rojas.



Una semana después de finalizado el festival, más precisamente los días 25, 26, 27 y 28 de marzo a las 21.30, los conciertos serán retransmitidos por las redes de la Agencia Córdoba Cultura para poder ser disfrutados de manera virtual y gratuita. Se podrán ver a través de Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura.



Uno de los objetivos del Festival de Jazz ha sido llegar a toda la provincia con su música. Cumpliendo con esta prerrogativa, se ha logrado ampliar la distribución de estos eventos, y permitir así contar con un festival verdaderamente provincial.



En esta senda, durante esta nueva edición del festival, 12 localidades serán parte de la programación con la presentación de destacados artistas: Muriel Marco ND se presentará en Villa Las Rosas; el grupo Jam en Oncativo, Alapar en San Francisco, Celina Luna y Edu Elia en Villa María. En tanto, en Río Cuarto, harán lo propio Juli Lepori & Quitapanes, Miles Band, No tan trío y Swing 69. Integran también esta grilla de sedes provinciales las ciudades de Alta Gracia, Unquillo, Río Ceballos, Río Segundo, La Carlota, Cruz del Eje y Villa General Belgrano.



La grilla completa con los conciertos, fechas, horarios y precios de entradas puede consultarse en: http://cordobajazzfestival.com.ar/12ed/dia-por-dia/. (Cadena3)