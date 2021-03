EE.UU. Con diez candidaturas, entre las que destacan a la mejor película y a David Fincher como su director, el filme "Mank" lidera las nominaciones a los premios Oscar, que se dieron a conocer hace instantes a través de una transmisión en vivo conducida por la modelo Priyanka Chopra y su novio, el músico Nick Jonas.



En segundo lugar, entre las grandes candidatas con seis nominaciones cada una aparecen "Nomadland", "El juicio de los 7 de Chicago", "Judas y el mesías negro", "Minari", "El sonido del metal" y "El padre".



La siguiente es la lista completa de nominaciones para la ceremonia de la 93º edición, que se llevará a cabo el 25 de abril, en el teatro Dolby, de Los Ángeles.



MEJOR PELÍCULA



-"El padre"

-"Judas y el mesías negro"

-"Mank"

-"Minari"

-"Nomadland

-"Hermosa venganza"

-"El sonido del metal"

-"El juicio de los 7 de Chicago"



MEJOR DIRECTOR



-Thomas Vinterberg, por "Another Round"

-David Fincher, por "Mank"

-Lee Isaac Chung, por "Minari"

-Chloe Zhao, por "Nomadland"

-Emerald Fennell, por "Hermosa venganza"



MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA



-Viola Davis, por "La madre del blues"

-Andra Day, por "The United States vs. Billie Holiday"

-Vanessa Kirby, por "Fragmentos de una mujer"

-Frances McDormand, por "Nomadland"

-Carey Mulligan, por "Hermosa venganza"



MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO



-Riz Ahmed, por "El sonido del metal"

-Chadwick Boseman, por "La madre del blues"

-Anthony Hopkins, por "El padre"

-Gary Oldman, por "Mank"

-Steven Yeun, por "Minari"



MEJOR ACTOR DE REPARTO



-Daniel Kaluuya, por "Judas y el mesías negro"

-Sacha Baron Cohen, por "El juicio de los 7 de Chicago"

-Leslie Odom Jr., por "Una noche en Miami"

-Paul Raci, por "El sonido del metal"

-Lakeith Stanfield, por "Judas y el mesías negro"



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



-Maria Bakalova, por "Borat Subsequent Moviefilm"

-Glenn Close, por "Hillbilly, una elegía rural"

-Olivia Colman, por "El padre"

-Amanda Seyfried, por "Mank"

-Yuh-Jung Youn, por "Minari"



MEJOR FOTOGRAFÍA



-"Judas y el mesías negro"

-"Mank"

-"Noticias del gran mundo"

-"Nomadland"

-"The Trial of the Chicago 7"



MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA



-"Another Round" (Dinamarca)

-"Better Days" (Hong Kong)

-"Collective" (Rumania)

-"The Man Who Sold His Skin" (Túnez)

-"¿Quo Vadis, Aida?" (Bosnia)



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN



-"Unidos"

-"Más allá de la luna"

-"Shaun, el cordero: La película: Granjagedón"

-"Soul"

-"Wolfwalkers: Espíritu de lobo"



DISEÑO DE VESTUARIO



-"Emma"

-"La madre del blues"

-"Mank"

-"Mulan"

-"Pinocho"



MEJOR DOCUMENTAL



-"Collective"

-"Crip Camp"

-"The mole agent"

-"My octopus teacher"

-"Time"



MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL



-"Colette"

-"A concerto is a conversation"

-"Do not split"

-"Hunger Ward"

-"A love song for Latasha"



MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO



-"Emma"

-"Hillbilly, una elegía rural"

-"La madre del blues"

-2Mank"

-"Pinocho"



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL



-"Husavik" ("Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga")

-"Fight For You" ("Judas y el mesías negro")

-"lo Sì" ("La vida ante sí")

-"Speak Now" ("Una noche en Miami")

-"Hear My Voice" ("El juicio de los 7 de Chicago")



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN



-"El padre"

-"La madre del blues"

-"Mank"

-"Noticias del gran mundo"

-"Tenet"



MEJOR EDICIÓN



-"El padre"

-"Nomadland"

-"Hermosa venganza"

-"El sonido del metal"

-"El juicio de los 7 de Chicago"



MEJOR GUIÓN ORIGINAL



-"Judas y el mesías negro"

-"Minari"

-"Hermosa venganza"

-"El sonido del metal"

-"El juicio de los 7 de Chicago"



MEJOR GUIÓN ADAPTADO



-"Borat Subsequent Moviefilm"

-"El padre"

-"Nomadland"

-"Una noche en Miami"

-"Tigre blanco"



MEJORES EFECTOS ESPECIALES



-"Love and Monsters"

-"Cielo de medianoche"

-"Mulan"

-"El único y gran Ivan"

-"Tenet"



MEJOR PELÍCULA CORTA DE ANIMACIÓN



-"Burrow"

-"Genius Loci"

-"If Anything Happens I Love You"

-"Opera"

-"Yes People"



MEJOR PELÍCULA CORTA DE ACCIÓN REAL



-"Feeling Through"

-"The Letter Room"

-"The Present"

-"Two Distant Strangers"

-"White Eye"



MEJOR BANDA SONORA



-"5 sangres"

-"Mank"

-"Minari"

-"Noticias del gran mundo".

(Télam)