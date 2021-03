Buenardo, el regreso de Nardo Escanilla a los escenarios

El actor y humorista cordobés Nardo Escanilla vuelve a los escenarios el próximo 27 de marzo con su unipersonal «Buenardo», que se presentará en la Ciudad de las Artes. En diálogo con EL DIARIO, adelantó que ya empezó armar una gira para el mes de abril que lo llevará a Río Cuarto y otros puntos de la Provincia de Córdoba.

«La última vez que estuve en escenario fue con el último show de Camilo y Nardo, mi idea era estar un poco más en casa y bueno, después me agarró la pandemia. No era tan literal lo de estar en casa, pero bueno, me tomé tiempo para preparar mi show. Después ya me copé, le metí guitarra y estoy pensando en algún instrumento más. Quiero hacer participar a la gente, el año pasado le metí mucha radio y redes. Sabía que iba a ser imposible no volver»; expresó Nardo.

«La idea no era tomarme un año, pero bueno la temporada preferí no hacerla por el tema del Covid. El vínculo con la gente siempre lo mantuve, mínimamente leer los mensajes que me mandan. Ahora estoy con un espectáculo para toda la familia, con el típico humor cordobés tradicional pero sin escandalizar»; agregó.

Consultado sobre el nombre del nuevo espectáculo, contó: «El nombre fue casi una obligación. En casa tengo cuatro chicos y la palabra buenardo, es la palabra de la casa prácticamente. Cuando se puso de moda, me empezaron a llegar mensajes de todos lados que si hacía algo tenía que llamarse BUENARDO, así que dije no vamos a ir contra la corriente».