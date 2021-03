Músicos del mundo homenajean a Piazzolla a 100 años de su nacimiento

País. Músicos internacionales de la talla de Al Di Meola, Marty Friedman, Paquito D' Rivera, Richard Galliano y Gary Burton, disímiles entre ellos pero reconocidos por sus talentos, coinciden en su admiración por Astor Piazzolla, de acuerdo a los testimonios reunidos en la web piazzolla100official.com que este lunes fue puesta al aire con motivo del inminente centenario del artista argentino.



En la plataforma, una de las iniciativas impulsadas por la Fundación Astor Piazzolla, ese elenco de estrellas mundiales de la música saludan y celebran al autor de "Libertango", "Adiós, Nonino", "María de Buenos Aires", "Balada para un loco", "Las cuatro estaciones porteñas" y "Oblivion", por citar apenas algunas de sus 3.500 obras.



En las declaraciones a las que tuvo acceso Télam, el guitarrista y músico norteamericano de jazz, Al Di Meola, señaló: "Mi amistad con Astor significó el mundo para mí, ya que su profundidad como músico igualaba su calidez como ser humano".



"Pocos compositores podrían llegar a ese lugar en el corazón de los oyentes que él evocaba con emociones tan intensas. Si no hubiera conocido la belleza de su obra, estoy seguro de que no habría evolucionado como compositor por derecho propio", sostuvo el músico, de 66 años.



El guitarrista rockero Marty Friedman, fundador de la banda Megadeth, confesó: "La primera vez que escuché la música de Piazzolla, inmediatamente supe una cosa: era para mí. Nunca antes había escuchado una mezcla tan fresca de disonancia y nostalgia, complejos motivos melancólicos y dinámicas siempre cambiantes que van desde el toque más suave hasta la pura violencia".



El intérprete que reside en Japón, donde comanda su propio programa de televisión "Rock Fujiyama", agregó sobre la obra de Piazzolla que "su música nunca parece envejecer, y siempre parece encontrar una nueva belleza con cada nueva escucha".



Para el vientista cubano Paquito D' Rivera, leyenda de la salsa, del jazz y de los ritmos latinos en la escena internacional, el rol de Piazzolla en la música mundial se asemeja al del Charlie Parker.



"En opinión de muchos músicos (norte) americanos de la vieja guardia, fue Charlie Parker quien creara por sí solo y a pesar del rechazo inicial que provocó su estilo único, el lenguaje musical que con el tiempo dieron en llamar bebop y que inexorablemente permeó el léxico de millones de músicos de jazz alrededor del mundo. Y yo siempre veo a Astor Piazzolla como una especie de Charlie Parker argentino", comparó.



Por su parte, el acordeonista francés Richard Galliano, a quien el argentino convocó en 1983 como solista a ser parte de una comedia francesa inspirada en "Sueño de una noche de verano" (de William Shakespeare), con puesta de Jorge Lavelli y música original de Piazzolla, indicó que "el encuentro con Astor fue decisivo para mí. Me dio la fuerza, el coraje y el ejemplo para realizarme. Él está siempre presente conmigo y en algún lugar de mi música".



El vibrafonista estadounidense Gary Burton, quien hacia 1986 -en el marco de una gira europea con el quinteto de Piazzolla- llegó al Festival de Montreaux donde ejecutó siete composiciones del bandoneonista en una actuación luego plasmada en el álbum "The New Tango", recordó que "me hice fan del mítico Astor Piazzolla en una discoteca de Buenos Aires en 1966".



"Veinte años después -continuó Burton- me preguntó si colaboraría en un nuevo proyecto de tango-jazz que tenía en mente. El resultado fue un año de giras y grabaciones donde tuve la oportunidad de conocer el tango contemporáneo del propio maestro. Incluso ahora que recuerdo esa experiencia, me siento increíblemente afortunado por la rara oportunidad de tocar su música, con él y su famoso conjunto".



La nómina de artistas que hablan en torno a la importancia de Astor Piazzolla y sus creaciones incluye a Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal y locales como Lalo Schifrin, Daniel Barenboim, Horacio Lavandera, Julio Bocca, Teresa Parodi, Daniel Binelli, Rodolfo Mederos, Raúl Lavié y Oscar López Ruiz.



Entre los atractivos de "Piazzolla100" también puede apreciarse "PiazzollaXAstor" (ciclo de audios originales de charlas privadas que mantuvieron Astor Piazzolla y su hija Diana entre 1983 y 1986), materiales que además circularán por las redes: @Piazzolla100 (Instagram y Facebook), @Piazzolla100th (Twitter) y Piazzolla100 (YouTube). (Télam)