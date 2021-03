A los 89 años, murió el actor George Seagal

EE.UU. El actor estadounidense George Seagal, nominado al Oscar y con cinco nominaciones a los Globo de Oro, falleció a los 89 años por complicaciones de una cirugía, informó su esposa y reprodujeron medios de su país.



"Con devastación, la familia anuncia que esta mañana George Segal falleció debido a complicaciones de una cirugía de bypass", dijo Sonia Segal, en un comunicado proporcionado por Sony Television y replicado por la cadena de noticias CNN.



Seagal fue nominado por la Academia de Cine de Estados Unidos en 1996 por su papel en "¿Quien le teme a VIrginia Woolf?", de Mike Nichols, y obtuvo cinco nominaciones de la prensa extranjera para los Globos de Oro por el filme de Nichols, además de "The Interns", de John Rich, las comedias musicales "Un toque de distinción", de Malvin Frank, "Just Shoot Me!", de Steven Levitan, en dos oportunidadades.



Con una larga trayectoria en cine, que comenzó en los 60 y se extendió hasta los 2000, Seagal participó en cintas como "El zorro y la duquesa" y "Terror en la montaña rusa". Sus camaleónicas interpretaciones le valieron papeles en dramas, suspensos, terror y hasta en comedias livianas y familiares como "¿Y mirá quién habla ahora?".



Ya en los 90, el intérprete extendió su carrera a un gran número de series, entre las que se destacan "Just Shoot Me!" y de telefilmes, los cuales, en su mayoría, fueron transmitidos sólo en los Estados Unidos. (Télam)