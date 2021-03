El polémico mensaje de Xuxa: «Yo maté a mi madre»

La talentosa actriz y cantante brasilera Xuxa grabó un durísimo mensaje en las redes sociales donde aseguró: «Yo maté a mi madre», haciendo referencia a que se contagió de coronavirus y luego le transmitió la enfermedad. Después aclaró que no era cierto y que lo hizo como una forma de concientizar sobre los alcances de la pandemia.

María Da Graca Meneghel, su verdadero nombre, compartió una grabación para llamar a la reflexión sobre los peligros del virus, en medio de la escalada descontrolada de casos en Brasil. El video desató una fuerte polémica y hubo quienes aplaudieron su compromiso y otros que la defenestraron en las redes sociales.

«Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel, y yo salí a encontrarme con amigas en la playa, después volví a casa, estaba mi mamá a la que abracé y besé, ahí fue que ella se contagió de COVID-19. Yo maté a mi mamá», comenzó diciendo la rubia, quien luego aclaró que su declaración no era verdadera, sino un llamado a la toma de conciencia inspirada en una historia que se ha vuelto común en los hogares de millones de personas alrededor del mundo:

«Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución»; dijo la «Reina de los Bajitos». «Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono»; agregó la artista.

«Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres son ficticios, pero esto ocurre todos los días, a todas horas. La gente no es un número, tenemos nombres. Quédate en casa, usa mascarilla y alcohol en gel»; completó.

Durante las últimas semanas, los casos se han disparado en Brasil y se llegó a superar la barrera de los 3650 fallecidos en un día.