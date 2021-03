Mirtha Legrand se enojó porque aún no le dieron el turno para vacunarse

Mirtha Legrand, de 94 años, se fastidió porque aún no la convocaron para vacunarse tras inscribirse en el registro que habilitó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para recibir la dosis contra el coronavirus. “Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, respondió la conductora ante la consulta del periodista Adrián Pallares sobre si ya tenía la fecha de vacunación. Y remató: "Con la salud no se juega".

“Ayer mi suegra de 90 años se vacunó y está perfecta, sin ninguna reacción adversa”, le contó Pallares vía WhatsApp que mostraron en el programa Intrusos (América), y luego de que el periodista le pidiera paciencia, Legrand exhibió su enojo en la respuesta: “Sí, pero ya debería estar vacunada”. Y en tono irónico agregó: “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”.

“Que le den fecha ya, que no jodan”, dijo Pallares, y ahí nomás Legrand aseguró: “Tiene razón, con la salud no se juega". Y así la dueña de los almuerzos televisivos dejó en claro que está muy enojada porque todavía no ha podido ser vacunada, a pesar de que pertenece al grupo de riesgo.