Estafaron a Los Palmeras en Cruz del Eje

Cruz del Eje.- Lo que fue preanunciado como un espectáculo sin igual, terminó siendo un escándalo. Es que Los Palmeras tenían pactado un show en Cruz del Eje, pero el empresario encargado de abonarles lo que correspondía nunca efectuó tal pago. Ante esto, el grupo se marchó sin tocar.

Esto produjo la molestia de los presentes, que no solamente habían llevado adelante una erogación para adquirir su entrada, si no que también hicieron colas durante un buen tiempo. Cuando se confirmó que el show no se llevaría adelante, los presentes no dejaban que Los Palmeras se marchen.

"El público no nos dejaba irnos, nos rompieron un parabrisas", según le contó Marcos Camino a Cadena 3. Además, aseguró que buscarán acordar un espectáculo con la Municipalidad local para satisfacer al público.

"Esto pasó porque todavía siguen existiendo los pseudoempresarios que nos estafaron", contó el líder de la banda que explicó: "quisieron darnos un cheque que nunca apareció y tomamos la decisión de no actuar".