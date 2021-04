«Nomadland», la gran ganadora de los BAFTA

Reino Unido. "Nomadland", de la directora Chloe Zhao, se consagró anoche como la gran ganadora de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) al obtener cuatro distinciones: mejor película, mejor dirección, mejor dirección de fotografía y mejor actriz protagonista.



Aunque se utilizó un gran escenario en el teatro Royal Albert Hall, en Londres, la ceremonia se desarrolló de forma virtual y sin la tradicional alfombra roja por la que suelen desfilar las celebridades debido a las restricciones que impone el avance de la pandemia de coronavirus.



"La película nos dice mucho sobre nuestra sociedad y sobre lo que tenemos que mejorar", sostuvo Zhao durante su discurso.



El largometraje -que se llevó dos Globos de Oro y que tiene disputará siete nominaciones en los Oscar- obtuvo su reconocimiento por la interpretación de la actriz Frances McDormand, ganadora de la estatuilla de mejor actriz. Por su parte, la de mejor actor fue para Anthony Hopkins por su trabajo en "The Father".



"The Trial of the Chicago 7", que competía como mejor película, mejor montaje y mejor guion original, no pudo coronarse en ninguna categoría.



Por detrás de "Nomadland", obtuvieron dos premios "Rocks", a mejor casting y mejor actriz emergente; "Soul", a mejor película de animación y mejor banda sonora; "Sound of Metal", a mejor sonido y mejor montaje; "The Father", a mejor actor y mejor guion adaptado; "Promising Young Woman", mejor película británica y mejor guion original, y "Ma Rainey's Black Bottom", mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario.



"Tenet" se llevó la de mejores efectos especiales; "Another Round" ganó en mejor película de habla no inglesa; "Minari" obtuvo su premio a la mejor actriz de reparto por la interpretación de Yuh-Jung Youn, mientras que 'His House' por mejor director, guionista o productor británico novel.



La lista de ganadores se completa con "Judas and the Black Messiah", con mejor actor de reparto; "My Octopus Teacher", con mejor documental; y, por último, con el reconocimiento a la mayor contribución al cine británico que fue para Noel Clarke.



Anoche, en la primera de las dos galas que tuvo la 74º edición de los BAFTA, centrada en los rubros técnicos, también había sido distinguida "The Mother of Blues" por mejor maquillaje y peluquería, mientras que "Mank" obtuvo su reconocimiento en el rubro mejor diseño de producción; y "The Present", de Farah Nebulsi, elegido como mejor cortometraje local de ficción y "The Owl and the Pussycat" como el mejor de animación. (Télam)