El marido de Camila Perissé habló del delicado estado de salud de la actriz

Buenos Aires. El delicado estado de salud de Camila Perissé continúa preocupando a la comunidad artística. Desde finales de marzo, la querida actriz se encuentra internada en una clínica psiquiátrica de Mar del Plata, donde llegó desde la Clínica Pergamino para tratarse un deterioro cognitivo. A la ciudad costera Camila llegó junto a su marido, Julio Chino Fernández, y con un cuadro desesperante de deshidratación, con oxígeno y pesando menos de 45 kilos.



En diálogo con Teleshow, el Chino contó la evolución de su pareja y se mostró optimista en cuanto al panorama físico. “Hoy está así, comiendo poquito pero comiendo, sin suero e hidratada. Los estudios que le realizaron hasta el momento salieron bien, incluido el hisopado de covid-19. Está con buenas defensas al respecto”, señaló Fernández desde Mar del Plata.



Consultado por el problema cognitivo, el Chino contó que Camila “está en el mismo lugar, ni mejor ni peor: está lúcida”. Con las visitas reducidas debido a la pandemia, Fernández tuvo contacto con su pareja hace una semana: “Me reconoce, sabe quién es, dónde está, qué es lo que le está pasando. Eso es bueno, pero por momentos se pierde, está débil, casi no tiene musculatura su cuerpo. Está en la cama y se mueve en silla de ruedas”, agregó.



Los próximos días serán claves para la salud de la actriz, ya que le realizarán tres tomografías por contraste, en el cerebro, en el pecho y en la pelvis, para determinar los pasos a seguir. Si hay alguna falla orgánica, se la derivará a una clínica especializada para el tratamiento correspondiente. En el caso de que la salud física responda, Camila tendrá el alta y continuará con la rehabilitación en su casa. Lo importante en este punto es que continúe el tratamiento psiquiátrico de modo ambulatorio.



A la hora de pensar en lo que viene, Fernández es optimista pero mantiene la cautela: “Hay una gran posibilidad que se pueda ir recuperando muy de a poquito, pero nadie sabe cómo puede reaccionar el cerebro, el tema es día a día”, admitió el Chino y agregó que en este punto será clave el trabajo con los psiquiatras. “Ella quiere vivir, se le nota, pero es muy complejo”, admitió y volvió a agradecer toda la gente que los ayudó, resumido en la figura de Mirtha Legrand: “Si no, Cami no estaría acá y yo no sé dónde estaría”. (Infobae)