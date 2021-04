Érica Rivas sobre Casados con hijos: «Me echaron y me trataron de feminazi»

Buenos Aires. El año pasado, Érica Rivas escribió un descargo en las redes sociales en el que expresó su preocupación debido a que considera que muchas de las cosas que eran graciosas cuando salió Casados con hijos ya no lo son en el 2020. "En todos mis trabajos pero en especial en la propuesta de la obra de Casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír", manifestó.



En medio de su felicidad por ganar un Premio Cóndor de plata por su papel en Los Sonámbulos, Érica dio detalles en una nota con Página 12 sobre lo que pasó con la obra de teatro.



"Quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por whatsapp a la vez que hacían público un mail privado. Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres –los productores, los guionistas (Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón) y el director (Guillermo Francella, también protagonista) eran todos hombres- después de haber hablado con todos y cada uno. Y eso no fue dicho. No tenía ningún aliado. Porque cuando hicimos la serie en la televisión dirigía Claudio Ferrari y él es un tipo que le gusta el teatro, que a mí me ayudó muchísimo a montar el personaje, a decir lo que quería decir", comenzó contando la actriz.



Con respecto a su papel activo como defensora de los derechos de las mujeres manifestó: "Antes de Ni Una Menos éramos poquitas las feministas, más entre las actrices. Ahora mismo me siento bastante sola pero en aquel momento era mucho más difícil todavía. Trataba de decir algo en lugares que eran la boca del lobo. Todo el tiempo pensando cómo decir algo y que llegue, que se entienda, como tirar las bombas en lugares incómodos. Y en eso Claudio era genial. Pero en la obra de teatro no estaba Claudio. Y el momento había cambiado".



Además, agregó: "Yo lo que pedía era que buscáramos opiniones, una asesoría. Porque a mí me decían: “Vos no te preocupes por vos, María Elena va a estar bien”. Pero no era un problema para mí, era también ver el contexto de ese personaje. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se ríen de eso. María Elena no se quedaría nunca callada si le hablan de los bigotes, habría que seguirlo un poco más. Menos ahora. Pensando en Urda, bien podría romper todo, escenografía todo… Era agresivo el mail, no digo que no, pero era privado".



Con respecto al comentario de Guillermo Francella como director dijo: "Y… me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso. Incluso en una de las reuniones que tuve les dije. “A mí me parece bárbaro Casados con hijos porque es una crítica a la familia de verdad. Es una familia disfuncional, nadie quiere estar ahí. Es decir, la familia puede ser una mierda a veces”. Y me contestaron: “¿Sabés que no lo había pensado?” ¿Y de qué creían que se trataba?".



"Y lo que me salió fue decir: “Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más”. Eran reuniones con peces gordos. Producción, dirección, algunos diciéndome sí, tenés razón, claro. Y después me llega ese guión donde el único chiste es que una mujer no se depila. Te digo que el mail que mandé era más largo y no se animaron a leerlo (se ríe) Es agresivo, es verdad, pero porque venía muy cansada, de muchas conversaciones", sentenció. (Pronto)