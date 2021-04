Benito Fernández contó que salió con un actor de Hollywood

Buenos Aires. Benito Fernández contó que tuvo un affaire con una estrella de Hollywood ayer en Almorzando con Mirtha Legrand.



“¿Y tuviste un affaire con una persona muy famosa vos no?”, le preguntó directamente Juana Viale.



“Eso no lo vamos a decir, en el corte te lo digo, te vas a desmayar”, le dijo Benito.



“¿Y por qué no lo podes decir públicamente?”, indagó entonces Juana.



“Porque no me gusta involucrar a los demás. Por eso hablo ahora libremente de sexo, porque sé que no involucro a nadie”, respondió Benito.



“A ver, a mí me gusta involucrarme en las cosas mías y ser responsable de lo que digo, pero a veces cuando hablas de temas o de sexo e incorporas a otra persona la verdad que no me siento cómodo”, agregó.



“Muy arriba, muy arriba, muy Hollywood, vos te morís”, retomó con humor sobre la figura en cuestión.



“Lo loco que voy a contar es que yo en ese momento estaba en pareja, lo conozco acá en Buenos Aires en un hotel 5 estrellas de acá de Buenos Aires”, recordó Fernández.



“Y lo loco, que lo conté en un reportaje con Moria Casán que me animé a contarlo por primera vez, que más allá de lo interesante o de lo personaje que es, que yo no lo conté durante un año y medio a nadie, y cuando uno no verbaliza, y en el momento que lo cuento vos como madre me vas a entender un poquito”, continuó.



“Era el cumpleaños de mi hijo mayor y él había cortado, yo había cortado, él estaba re mal, y estábamos con mi hija, Lucas y un amigo, y dije ya está, yo acá tiro el bombazo. Se murieron, el amigo de Lucas se tiró al piso, no lo podía creer, porque yo no sabía que había unas películas de este actor, de segunda generación, que yo no había visto”, concluyó el diseñador. (El Trece)