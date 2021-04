Miguel Ángel Tallarita, trompetista del Indio Solari, está internado por coronavirus

Buenos Aires. Miguel Ángel Tallarita, reconocido trompetista del jazz y el rock argentino, con paso por proyectos musicales como Palito Ortega, Los Pericos, Los Auténticos Decadentes y Kevin Johansen, está internado con coronavirus.



Desde 2007, es miembro estable de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que formó el Indio Solari en el momento en que inició su aventura solista en 2004, tanto para los discos como para los shows. Es por eso que el cantante y ex frontman de los Redonditos de Ricota, escribió en sus redes sociales un sentido posteo para actualizar sobre el estado de salud de Tallarita.



“Amig@s, queremos contarles que nuestro hermano, amigo y compañero Miguel Ángel Tallarita se encuentra pasando un difícil momento a causa del Covid-19. Su estado es delicado pero con signos de evolución favorable”, escribió. “Él es fuerte, está bien cuidado y rodeado de amor, confiamos en que supere este momento complicado rápidamente. Les pedimos que le envíen toda su buena energía y cariño, no está solo, estamos todos con él. Les iremos contando las novedades que vayan surgiendo a medida que se presenten”, prometió el Indio a sus seguidores.



Por último, no se privó de dar un consejo clave ante esta segunda ola: “Por favor cuídense mucho, está muy difícil la situación, no se expongan si no es absolutamente necesario. Indio y LFDAA”, firmó Solari, en su nombre y en nombre de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. (Infobae)