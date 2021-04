Salazar y Redrado tuvieron su segunda audiencia de conciliación

Buenos Aires. Luciana Salazar y Martín Redrado tuvieron una segunda audiencia de conciliación este jueves 22 en la Justicia, pero no lograron buenos resultados y van a juicio. El economista había presentado a través de su abogado Fernando Burlando una querella por daños y perjuicios, y otra denuncia por hostigamiento mediático.



“Fue un desastre”, aseguró el periodista Ángel de Brito ayer sobre la reunión que mantuvieron las partes. “No hubo acuerdo en la mediación. Van a juicio directamente. Redrado le pide 25 millones de pesos a Salazar y ella le va a pedir el doble, señaló el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Además, aclaró que la carátula del juicio es por “daños y perjuicios” y no por “violencia de género” como ella había pedido, ni por “hostigamiento” que él reclamaba.



Luciana había arreglado dar una entrevista con el ciclo Los Ángeles de la Mañana el mismo día de la audiencia de conciliación para hablar de su participación en La Academia y de su batalla legal con Redrado. Pero cuando escuchó que Ángel de Brito señaló que el economista tenía previsto reclamarle 25 millones de pesos, la mediática canceló el móvil.



El periodista dio detalles de este episodio antes de finalizar el ciclo de El Trece: “Luciana Salazar iba a hacer un móvil... A partir de que conté en este programa cuando arrancamos que se venía el juicio porque Redrado no iba a acordar con ella en la mediación de esta tarde y que le iba a pedir 25 millones de pesos, Luciana Salazar se baja del móvil. Con qué excusa, que se le rompió el auto”.



El pasado 14 de abril se realizó la primera audiencia judicial entre la modelo y el economista. En el ciclo Intrusos, Evelyn von Brocke contó algunos detalles del encuentro: “Fue un Zoom con indicaciones, la primera indicación era que Redrado y Luli no se pueden hablar para que no tuvieran ningún tipo de contacto. Si querían decir algo, siempre tenía que ser a través del abogado. Llamó la atención que Burlando no estuvo presente en ese Zoom. El clima estaba tenso”.



Luego, agregó: “Se veían, él estaba en Miami, por otro lado Elba Marcovecchio, la abogada que representaba a Redrado, acá en Buenos Aires, y por otro lado Mariano Cúneo Libarona con Luli Salazar, y por otro lado la mediadora, durante una hora”. Además detalló los argumentos de cada parte. “Redrado presentó daño moral y quiere ir a juicio porque considera que ya el daño está hecho, ya lo lastimaron cuando ella dijo la palabra ‘lacra’. Desde el punto de vista de la imagen, ya lo dañó. A cambio, el grupo de Redrado quiere dinero para levantar el juicio. En el caso de ella, van por daños y perjuicios. (Infobae)