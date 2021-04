Scorsese producirá una película en homenaje al compositor George Gershwin

EE.UU. Martin Scorsese producirá junto a Irwin Winkler "Fascinating Rhythm", un drama musical que homenajeará al legendario compositor y pianista estadounidense George Gershwin, autor de títulos como "Rhapsody in Blue" y "An American in Paris", entre otros.



Dirigido por John Carney ("Once", "Sing Street"), quien también estará a cargo del guión junto a Chriss Cluess, el filme musical recorrerá la influencia creativa de la vida y la música de Gershwin pero en la clave de un viaje mágico a través del pasado y el presente de la ciudad de Nueva York, informó el sitio especializado Variety.



Gershwin, que murió en 1937, compuso más de una docena de musicales de Broadway y partituras originales para aquellos dirigidos por Fred Astaire, uno de ellos que le valió una nominación al Oscar por la canción "They Can't Take That Away From Me". (Télam)