Susana Varela y la felicidad arriba de un escenario

Por Susana Szwarc

(Escritora y poeta)

Susana Varela trasunta felicidad cuando sube a un escenario. Actriz que lleva el paisaje chaqueño a todos los lugares adonde va.

¿Dónde naciste cómo actriz?

Nací en Roque Sáenz Peña, (Chaco), y viví allí solo hasta los cuatro años; luego me mudé a Cruz de Eje, (Córdoba) donde terminé los estudios secundarios; y desde allí me trasladé a Buenos Aires. Tuve siempre esa enorme sensación de no pertenecer a ningún lugar, aunque interiormente mi paisaje pertenece al monte chaqueño.

Creo que ese andar por varios lugares se manifiesta más profundamente en mi forma de hablar, quizás la zona que quedó más afectada por la permanente migración interna.

Y mi carrera como actriz comenzó en Buenos Aires en teatro y después llegó el cine.

¿Cómo describirías las diferencias que hay entre el teatro y el cine?

Las diferencias son muy importantes. En el caso del teatro la presencia del público es esencial, la actuación está más expuesta y requiere de un trabajo más arduo de concentración, dado que no hay vuelta atrás.

En el cine la posibilidad de editar lleva a que el actor o la actriz trabaje más relajada y también da la posibilidad de probar una y otra vez emociones, letras o lo que se necesite.

En mi caso personal, el cine para mí es el lugar más gozoso, el paisaje, la escenografía, me nutro rápidamente de todo lo que me rodea. Siempre quiero mucho a mis personajes, no importa su moral, es necesario entrar profundamente y comprenderlos para poder habitarlos con naturalidad.



¿Cómo definirías a la actuación?

La actuación es un trabajo. Hay muchas personas que no lo consideran así, y los actores y las actrices necesitamos vivir de nuestro trabajo. Aunque sea un trabajo que nos da un enorme placer.

¿Y en relación a la situación política, a los diferentes gobiernos cómo influyen en la actividad teatral?

Hay gobiernos que tienen políticas públicas para proteger la industria cultural.

En el caso del cine, el gobierno del ex presidente Mauricio Macri subejecutó el presupuesto asignado al Instituto de Cine (INCAA) y eso generó mucha falta de trabajo. En la época del Kirchnerismo fue floreciente; nuestras películas recorrían el mundo, y eran premiadas en grandes festivales internacionales.

También se posibilitó que fuera más federal, que los contenidos fueran diversos y se requirieran actores y actrices de distintas provincias; y para el teatro, fue una época de mucho impulso y continuidad con la aplicación de una política de otorgamiento de subsidios que hizo de ese período un tiempo de esplendor.

Claramente los momentos políticos tienen sus influencias. Desde el 2005 hasta el 2015 hubo un incremento de películas con un material muy diverso, y eso también generó la posibilidad que los y las actrices que se convocaron fueran también diversos en cuanto a su físico, de lugar de origen, y de temáticas.

Imposible no preguntarte por este año de pandemia, ¿cómo fue para vos como actriz?

La pandemia no solo a mí sino a todos los actores y a todas las actrices nos afectó y afecta mucho; y tenemos que ir viendo cómo repuntar.

¿Te acordás de obras en las que actuaste, tenés preferencias?

Protagonicé una adaptación de tu libro" Trenzas”; se llamó “Trenzas, el secreto robado"; junto a un equipo artístico con la dirección de Irma Paso y fue una experiencia muy poderosa. Ese material tenía una espesura de vegetación y clima que yo conocía muy bien, el nordeste.

También uve el placer enorme de trabajar con grandes directores tanto de teatro como de cine. Ana Katz, Susana Toscano Fazio, Gustavo Garzón, Norma Angeleri, Pablo Trapero, Daniel Burman, Paula de Luque, Paulo Pecora, Tamae Garateguy.

Y en Kryptonita de Nicanor Loreti, por mi personaje fui nominada para el Cóndor.

¿En qué estás trabajando actualmente?

En este momento estoy trabajando en la producción de un corto que se llamará Yale que en idioma qom significa Hija, sobre un guión que nos pertenece a vos y a mí, y que también actuaré junto a Nadya Giménez.