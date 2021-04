Cacho Fontana habló tras el falso rumor de su muerte

Cacho Fontana salió a hablar minutos después de que se difundiera el falso rumor de su muerte. "Me tienen para rato, si me quieren, me tienen para rato", aseguró el histórico conductor desde el Hospital Fernández donde se encuentra internado.

"Simplemente es una visita de colaboración que estoy haciendo; hay secuencias donde se cotejan unas con las otras; son cuatro días que vengo al Hospital Fernández; volveré a mi casita querida. Pude hablar con mis hijas; con toda la gente; hablé. Me olvidé los anteojos; y hay mucha literatura entre los titulares de la televisión; pero dio la casualidad que estoy hablando con una de las audiciones más importantes, con amigos de mucho tiempo", expresó.

Noticias Relacionadas Cacho Fontana, otra vez fue internado por problemas pulmonares

"Estoy muy bien de salud; ¿querés que te mande una foto? dejalos que vendan; cuando me vean, cuántas vidas tiene. Cumplí 89 años; y el domingo me interné en el Fernández para festejar. Recién me dijo un doctor", comenzó en declaraciones radiales.

Fontana se encuentra en observación luego de haberse recontagiado coronavirus y acaba de cumplir 89 años el 23 de abril. “Papá festejó su cumpleaños bien de ánimo. Se había realizado un hisopado el 20 de abril, que le dio negativo. El sábado por la tarde-noche tuvo que ser trasladado al hospital Fernández. Tiene neumonía. Como el protocolo lo requiere, le realizaron un nuevo test para detectar la presencia de coronavirus en el hospital y el resultado fue positivo. Él ya tuvo COVID-19 y tiene la primera dosis de AstraZeneca. Estamos a la espera del parte médico que será el lunes a mediodía”, contó su hija en diálogo con Teleshow.