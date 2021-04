La lista de ganadores de los Premios Oscar 2021

Fue una edición especial por la irrupción de la pandemia, pero en una nueva entrega de los premios Oscar no faltaron las emociones. Con un estricto protocolo, la estación de tres de Los Ángeles, una sede en Londres, otra en París y el clásico Teatro Dolby, albergaron la premiación más célebre del espectáculo mundial.

Nomadland se consagró como Mejor Película (competía con The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Hermosa venganza, El sonido del metal y El juicio de los 7 de Chicago). Como Mejor director o directora, se impuso Chloé Zhao por Nomadland (competía contra Thomas Vinterberg de Another Round; David Fincher de Mank; Lee Isaac Chung por Minari y Emerald Fennell de Hermosa venganza).

La Mejor actriz protagónica fue Frances McDormand por Nomadland, mientras que Anthony Hopkins se quedó con el galardón al Mejor actor protagónico. Daniel Kaluuya se consagró como Mejor actor de reparto por su participación en Judas And The Black Messiah y Yuh-Jung Youn hizo lo propio con la categoría Mejor actriz de reparto por su rol en Minari.

Mejor fotografía fue para Erik Messerschmidt por Mank, Another Round de Dinamarca se llevó el premio a la Mejor película internacional y Soul ganó como Mejor película animada.

En la categoría Mejor diseño de vestuario, se impuso La Madre del Blues. Mi maestro el pulpo ganó como Mejor documental. Colette se llevó el Oscar al Mejor corto documental, Mejor maquillaje y peinado para La Madre del Blues y Mejor canción original, para Fight For You, de Judas and the Black Messiah, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

Mejor diseño de producción para Mank, Mejor edición-montaje para El sonido del metal, Mejor guion original para Hermosa venganza (Emerald Fennell), Mejor guion adaptado para The Father (Christopher Hampton y Florian Zeller), Mejores efectos especiales para Tenet y Mejor película corta de animación para If Anything Happens I Love You.

Mejor película corta de acción real para Two Distant Strangers, Mejor banda sonora para Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste), Mejor sonido para El sonido del metal y premio humanitario para Tyler Perry por su labor en asistencia social.