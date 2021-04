Horvilleur presentó su álbum «Pitada»

Buenos Aires. Emmanuel Horvilleur presentó en plataformas digitales "Pitada", un registro audiovisual realizado en escenarios naturales, en donde revisita diez de sus clásicos y estrena dos nuevas canciones, junto a un trío acústico que lo sustenta en su misión de unificar estas composiciones bajo despojadas sonoridades.



"Me gusta que tenga este espíritu acústico. Este disco se destaca también desde ese lugar porque yo siempre soy mucho más ecléctico en los discos entre canción y canción, y acá hay un sonido, que es ese mundo acústico. Me gustó que al menos alguna vez haya una cosa más dogmática en el sonido en todo el disco", dijo el músico en diálogo con Télam.



De esa manera, la "desnudez" sonora de "Pitada" y "Cosa loca", las dos nuevas canciones en esta producción, terminaron definiendo el carácter de las versiones encaradas junto a Mariano Domínguez, en bajo y contrabajo; Andrés Cortés, en guitarras; y Carlos Salas, en percusión, entre las que aparecen clásicos como "Soy tu nena", "No como" y "El hit", entre tantos.



La presencia de invitados como Bándalos Chinos, Zoe Gotusso, Chiara Parravicini y Evangelina Bourban es otro elemento que aporta nuevas miradas a aquellas canciones que, en algunos casos, están cerca de cumplir 20 años.



De esta manera, el ex Illya Kuryaki and The Valderramas logra, de manera subrepticia, enlazar mundos al oficiar como una suerte de eslabón entre leyendas del rock –a partir del "padrinazgo" musical recibido en sus inicios de Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García, entre otros- y nuevas expresiones. (Télam)