Horacio Cabak habló de los rumores con Rocío Oliva

Buenos Aires. El pasado lunes, la noticia de la separación del conductor Horacio Cabak y Verónica Soldato, luego de 27 años en pareja y tres hijos en común, sacudió al mundo del espectáculo. La información la dio a conocer el periodista Ángel de Brito a través de un mensaje de WhatsApp que le envió la propia Verónica. “Encontró mas de una infidelidad en un celular, él le mostro para mirar una cosa y ella siguió buscando y encontró otros chats. ‘Estoy destrozada’ me dijo”, contó el periodista en su ciclo Los ángeles de la mañana y agregó sobre la conversación: “Está abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí”.



Esa misma noche, el ex modelo intentó un descargo desde la mesa de Polémica en el bar, que conduce Mariano Iúdica por América, en dónde hizo referencia a cómo sus hijos, Ian (18) y los mellizos Chloé y Alan (15), se habían visto afectados por la situación. “Mi familia no la está pasando bien con todo esto”, señaló intentando calmar las aguas. Pero desde entonces, los rumores acerca de quién podría ser la tercera en discordia, que incluso podría no ser una sola.



Primero en las redes sociales y luego en Intrusos se empezó a señalar a Belén Lanosa como una posible “tercera en discordia”, a raíz de una serie de likes y comentarios que ambos intercambiaron en sus cuentas de Instagram. Y, frente a esto, el ex modelo no tuvo más remedio que salir a aclarar la situación. “La persona de la que se estuvo hablando todo el día fue mi vestuarista durante años cuando ella trabajaba en Mágazine y es mi vestuarista acá también. Se la agarraron con ella no entiendo por qué”, explicó nuevamente en su silla de Polémica.



Sin embargo, desde que trascendió la noticia se habló de la posibilidad de que hubiera famosas involucradas, y ayer se conoció el nombre de una. Esta tarde en Hay que ver (El Nueve), la conductora Denise Dumas informó uno de los nombres famosos que andaban circulado: “La supuesta tercera en discordia que genera este escándalo, una de las historias que aparecerían en las conversaciones de Horacio Cabak sería Rocío Oliva. Cabe recordar que la ex pareja de Diego Maradona compartió con el conductor de La jaula de la moda la silla de Polémica, hasta su renuncia a mediados de marzo.



Ni bien circuló la información, las partes involucradas se expresaron en las redes sociales y luego coincidieron en el clásico de América. Primero, Cabak, con su habitual tono irónico, publicó dos tuits alusivos. El primero, decía: ”Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo”. El otro, proponía un juego para ahorrarse la pregunta de los curiosos. “¿Te acostaste con....? No. Complete con el nombre que quiera. Copiar y pegar”. Por su parte, Oliva publicó unas historias de Instagram pidiendo al conductor una desmentida categórica “para que no ensucien más mi imagen ni la de nadie que no tenga que ver con esto”.



Con este panorama, todas las miradas estaban puestas en Polémica y lo que podía llegar a decir Cabak. Y solo pasaron unos pocos segundos después del inicio del programa, para que el ex modelo realizara su descargo. “Es cualquiera lo que está pasando” repitió varias veces el ex El show creativo, visiblemente disgustado y sin prenderse en las bromas de sus compañeros. “Hoy no pensaba hablar de nada, pero está dando vuelta en todos lados y ya es cualquier cosa. Mañana me van a inventar con Susana Giménez, pasado con Mirtha Legrand. Están diciendo cualquiera”, enfatizó.



Luego, se refirió puntualmente a los rumores con su ex compañera de Polémica. “No tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva más allá de haber trabajado juntos. El único contacto físico que tuve con Rocío Oliva en todos estos meses es esto”; afirmó extendiendo su puño para chocarlo con el conductor Mariano Iúdica, en el saludo que se institucionalizó en tiempos de pandemia.



“Voy a terminar con esto, como no encuentran nada están inventando cualquier cosa”, continuó el ex modelo, con el mismo tono enérgico y sin desviarse de su argumentación. “De mi vida privada no voy a hablar nunca, ayer era Belén, hoy Rocío mañana no sé quien será. Cualquier nombre que aparezca, es no”, continuó el conductor refrendando lo que había puesto en Twitter.



Para cerrar, se dirigió a directamente a su familia: “Lamento profundamente el momento que están viviendo mi mujer y mis hijos. Les pido disculpas por el momento que están viviendo, es una locura”, repitió mirando a cámara. “A mi mujer, y a mis hijos”, repitió. “Es lo único que tengo para decir. Cualquier nombre que aparezca es mentira. No voy a hablar de mi vida privada, ni de la situación que estamos viviendo, lo estoy tratando de solucionar donde tengo que solucionarlo. No me importa lo que digan, sé lo que está pasando”, cerró, con el mismo discurso que viene repitiendo desde que explotó el escándalo. (Infobae)