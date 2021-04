El rapero DMX, en estado vegetativo tras sufrir un infarto

EE.UU. El rapero estadounidense DMX se encuentra hospitalizado en estado vegetativo pero con "algo de actividad cerebral" después de haber sufrido un infarto provocado por una sobredosis de drogas, informó hoy el portal de espectáculos TMZ.



Earl Simmons (su verdadero nombre), de 50 años, fue trasladado en la noche del viernes de urgencia al hospital de White Plains, en Nueva York, con un ataque al corazón.



DMX es considerado como uno de los artistas más importantes del rap de los 90 y principios de los 2000 con éxitos como 'X Gon' Give It To Ya' y 'Party Up', una labor que se ha visto empañada por su adicción a las drogas y las internaciones para rehabilitarse de ella.



La última vez tuvo un período de rehabilitación fue en octubre de 2019, diez meses después de haber salido de la cárcel, donde pasó un año por fraude fiscal al admitir haber eludido el pago de 1,7 millones de dólares en impuestos. (Télam)