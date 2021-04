Tinelli confirmó que vuelve a fines de abril o principios de mayo

Buenos Aires. “Falta poco para que arranquemos, fines de abril o principios de mayo estamos volviendo, después de un año difícil para todos los argentinos pero para el medio televisivo también”, aseguró Marcelo Tinelli en declaraciones a Fernando Mancini para el programa Domingo 910 (radio La Red) durante el mediodía de ayer.



A días del debut, el conductor y empresario habló sobre cómo se prepara para el regreso y además, dio detalles del programa que no solo contará con parejas de famosos concursando sino que además tendrá sketchs y mucho humor. “Estamos con muchas expectativas preparando un programa que tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo pero con secciones nuevas, porque no solo las parejas van a estar bailando, sino que va a haber más imitaciones, comedia musical, circo, stand up, todas cosas que lo van a hacer más atractivo”, adelantó.



“Vamos a ir de lunes a jueves y respetando a la competencia porque tenemos un programa muy fuerte en frente (MasterChef Celebrity) ojalá nos vaya bien a nosotros y a Telefe”, auguró la figura de El Trece que el pasado 1° de abril cumplió 61 años. “Los viernes el programa también saldrá al aire pero va a estar más orientado al humor.



En La Academia habrá una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado estará integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. Y, hasta el momento, los participantes confirmados para el nuevo reality de talentos son: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López, Pachu Peña, Luciana Salazar y Sofía Jujuy Jiménez. (Infobae)