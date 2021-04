«El Loco» Montenegro dio positivo de coronavirus

Buenos Aires. El exbasquetbolista participante del reality «MasterChef Celebrity», Hernán "El loco" Montenegro, tiene coronavirus. La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos, Pablo Montagna.



Luego de la fuerte crítica por su plato con tapas españolas que recibió por parte de Germán Martitegui, ahora se conoció que el participante dio positivo en un test de coronavirus.



“No solo tapa el sabor del langostino, sino que necesitás tomarte un vaso de agua o tomarte algo… que si es caro mejor porque al restaurante le conviene…”, lo fulminó el jurado.



"Esta tarde se graba Podemos Hablar (Andy Kusnetzoff). "El Loco" Montengro estaba invitado y por el Covid positivo no podrá ser parte y va Nicolás Magaldi", agregó Pablo Montagna.



Con respecto a la vacunación, Montenegro hizo polémicas declaraciones: "No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando. Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién, pero yo no me pienso vacunar jamás".



Sobre su participación en la TV, hace pocos días contó: "Es una situación que jamás me hubiera imaginado. Yo vengo de otro palo. Si bien me gusta la cocina, soy un cocinero básico".



Luego, continuó: "Pero bueno nada, vas aprendiendo y disfrutando de las situaciones que te van dando semana a semana, y de la exposición que te da este programa. Es una cosa increíble. No me imaginé nunca en mi vida que hoy iba a estar donde estoy, haciendo algo que me gusta, que es un arte, y lo respeto muchísimo". (Cadena3)