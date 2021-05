Foo Fighters, Tina Turner y Jay-Z ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll

EE.UU. Foo Fighters, Tina Turner, el rapero y productor Jay-Z, la banda de new wave The Go-Go's y los cantantes Carole King y Todd Rundgren ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll en su 36ta. ceremonia, que la fundación llevará a cabo en octubre próximo de manera presencial luego de tener que realizarla en forma virtual el año pasado por la pandemia de coronavirus.



Según indicó el sitio especializado Variety, el museo también incorporará al grupo alemán de música electrónica Kraftwerk y al rapero estadounidense LL Cool J, que si bien no fueron incluidos en la votación general, serán introducidos en otras categorías luego de haber sido nominados repetidas veces en ocasiones anteriores.



La noticia fue bien recibida por la prensa y las audiencias, que interpretaron las elecciones de la organización como una muestra de reconocimiento a las críticas surgidas durante estos últimos años en materia de inclusión de artistas mujeres y de diversidad racial.



En ese sentido, la mitad de los ingresantes principales de este año son intérpretes femeninas, y dos de los candidatos son afroamericanos.



Además, se trata de la segunda vez que Tina Turner, de 81 años, será incorporada al Salón, luego de que en 1991 fuera aceptada como parte del dúo de blues y funk que conformaba con su marido, Ike Turner, fallecido en 2007.



Lo mismo sucede con Carole King, una de las más prolíficas letristas de la música estadounidense, cuya primera incorporación al museo ubicado en la ciudad de Cleveland ocurrió en 1990 a raíz de su trabajo de composición junto a su esposo, Gerry Goffin.



Ambas representan de esa manera la segunda y tercera vez que una intérprete femenina es seleccionada dos veces por la organización, luego de que Stevie Nicks lo consiguiera en 2019 como solista y en 1998 como integrante de la banda londinense Fleetwood Mac.



Quien también ostentará una doble membresía es Dave Grohl, líder del grupo Foo Fighters, quien ya pertenecía al Salón por su trabajo como baterista de la banda de grunge Nirvana.



Por su parte, Kraftwerk, fundada en 1970 en Düsseldorf, será reconocido con un premio a la "Influencia Temprana" por su aporte pionero en el género electrónico, mientras que LL Cool J recibirá el galardón a la "Excelencia Musical". (Télam)