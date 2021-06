VIDEO: El actor de Villa Carlos Paz que grabó con Al Pacino

Tras una demora imprevista a causa de la pandemia, finalmente se estrenó la película donde un actor oriundo de Villa Carlos Paz comparte escena con el célebre Al Pacino. Se trata de Noé Sagardía Beltrán, quien tuvo una destacada participación en «American Traitor: The Trial of Axis Sally» y también se encuentra protagonizando varios comerciales difundidos a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Noé Sagardía Beltrán, actor de Villa Carlos Paz, grabó con Al Pacino



Se estrenó la película donde un actor de Carlos Paz comparte escena con el célebre Al Pacino. Sagardía Beltrán tuvo una destacada participación en «American Traitor: The Trial of Axis Sally» pic.twitter.com/GhXHXPdR1i — EL DIARIO (@diariocarlospaz) May 31, 2021

A fuerza de talento y una vida dedicada a la actuación y el tenis, su otra pasión, el joven nacido en San Luis que vivió gran parte de su vida en nuestra ciudad, alcanzó la pantalla grande junto con una de las estrellas más importantes de Hollywood. En nuestra ciudad, cursó sus estudios en el colegio Dante Alighieri, tomó clases de teatro con el actor y director de Cultura, Daniel Grana y hasta debutó en el Teatro Zorba con su primera obra: «Sonamos».

Noé se encuentra radicado hace varios años en Miami, está casado con una puertorriqueña y tuvo participación en reconocidas series como Mad Dogs y en numerosas publicidades. Una que grabó recientemente, ha sido ampliamente difundida y lo muestra como un náufrago en una isla desierta.

Sin embargo, su papel más importante lo alcanzó como un soldado que debe declarar en el juicio contra Axis Sally. Se trata de la historia de una mujer estadounidense llamada Mildred Gillars, quien se dedica a emitir propaganda Nazi durante la Segunda Guerra Mundial y es capturada y posteriormente juzgada por traición en Washington.

La escena es un sueño hecho realidad, cinco minutos de un cara a cara entre su personaje y el abogado James Laughlin, que interpreta Al Pacino. Sobre esa experiencia, Noé supo contar en diálogo con EL DIARIO: «Un día llamó mi agente, me dijo que harían un casting para una película importante que se grabaría en Puerto Rico, fui y quedé para hacer de un personaje que tenía cinco páginas de diálogo, un cara a cara durante cinco minutos con Al Pacino. Cuando apareció, me sorprendió la buena onda y ensayamos durante una hora la escena. La grabación duró como cuatro horas y tenía mi propio tráiler al lado de Al Pacino y otros actores y fue una experiencia inolvidable. Pude conversar con él y me felicitó».

La película debía estrenarse el año pasado, pero se postergó por la irrupción del coronavirus.