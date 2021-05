Red Hot Chili Peppers vendió su catálogo de canciones por 140 millones de dólares

EE.UU. Al igual que figuras como Bob Dylan y Neil Young, entre tantas, la banda californiana Red Hot Chili Peppers vendió la totalidad de su catálogo de canciones por un valor de 140 millones de dólares.



El comprador del combo, que incluye clásicos como "Give It Away" y "Under the Bridge", entre otros, fue Hipgnosis Songs Fund, la misma compañía que había llegado a un acuerdo con Neil Young, según informan diarios estadounidenses.



A partir de esta transacción, el grupo encabezado por Anthony Kiedis y Flea solo será dueño de las grabaciones.



La venta del catálogo es una de las maneras que los músicos encontraron para obtener ganancias con sus trabajos ante el fuerte retroceso en la comercialización de formatos físicos y los escasos beneficios que pagan las plataformas digitales.



Entre los artistas que optaron por este tipo de transacción se encuentran también Shakira, Paul Simon y David Crosby. (Télam)