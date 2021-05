Crecen los rumores de separación entre «La China» Suárez y Benjamín Vicuña

Buenos Aires. Luego de los fuertes rumores sobre la crisis de pareja que estarían atravesando La China Suárez y Benjamín Vicuña, desde Intrusos confirmaron una nueva separación de la pareja.



La actriz se encuentra en Miami, a donde viajó junto a dos de sus hijos. El actor chileno, en tanto, regresó de Chile hace pocos días a Buenos Aires, luego de meses sin poder ver a su familia debido a las restricciones por la pandemia y la imposibilidad de poder regresar.



En un reciente posteo de La China en Instagram, Vicuña sorprendió a todos al publicar un tierno comentario a la madre de sus hijos. "Las amo", escribió en una foto de su mujer y la pequeña Magnolia. Pero el gesto no logró despistar los rumores de crisis.



Fue la periodista Paula Varela quien confirmó que los actores están separados. "Me confirman la separación. Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no, y me dicen ‘sí, están separados’. Ahora estoy repreguntando”, dijo la panelista de Intrusos.



Luego, relató la charla que mantuvo con su informante, alguien del entorno de la pareja, que confirmó la crisis: "Pregunté ‘¿está separada la China?’. Y me dicen ‘sí, es una crisis muy fuerte, en este momento están distanciados, han vuelto de tantas que quizás vuelvan’".



Hace varias semanas, sin tener fecha de regreso a Buenos Aires, Vicuña había usado sus redes sociales para reflexionar sobre la incertidumbre que le generaba estar lejos de su casa y de su familia. "Para nadie es una novedad hablar sobre los tiempos desafiantes que vivimos. Tiempos comparados con guerras que al menos yo no viví. Para nadie es fácil manejar en medio de la niebla, muchas veces sin saber cuál es el camino. Qué difícil para la ciencia y para nosotros entender que el aire puede ser nuestro enemigo, un beso un kamikaze y la distancia con nuestros seres queridos, un salvavidas", escribió junto a una foto donde se lo ve sentado en la butaca de una sala vacía.



Es importante resaltar que el actor no pudo estar presente para dar apoyo a varios momentos importantes que atravesó su pareja: desde su cumpleaños y su cuadro de coronavirus, hasta la muerte de su amiga Sofía Sarkany. (Mdzol)