Ya está la lista de nominados a los Premios Gardel

Buenos Aires. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), encargada de los Premios Gardel, anunció ayer, a través de las redes sociales, a los artistas nominados de la edición 2021.



Desde el mediodía comenzaron a publicar en Twitter, Instagram y Facebook cortos con la presentación, por parte de locutores de todo el país, de las ternas.



Por Córdoba participaron Geo Monteagudo con las ternas Mejor álbum banda de sonido de cine / televisión y Mejor álbum en vivo y Javi Rosemberg con Mejor álbum de Reggae/Ska, Mejor álbum artista de cuarteto y Mejor álbum grupo de cuarteto.



La fecha de la ceremonia, que será virtual, fue confirmada para el mes de junio.



Todos los nominados



Álbum del año

La conquista del espacio, Fito Páez

Ya no mires atrás, Luis Alberto Spinetta

Calambre, Nathy Peluso

Mejor canción

“La canción de Las Bestias”, Fito Páez

“Juntos para Siempre”, Los Auténticos Decadentes

“Amanece”, Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar feat. Catalina García

“Suficiente”, Babasonicos

“Piedra Libre”, Abel Pintos

“Que No”, Barbi Recanati

“Ladrón”, Lali feat. Cazzu

“Ella Dice”, Tini feat. Khea

“Nathy Peluso: Bzrp Music Session, Vol. 36?, Bizarrap, Nathy Peluso

“Colocao”, Nicki Nicole

Mejor canción de dueto / colaboración

“Gente en la Calle”, Fito Páez feat. Lali

“Un Beso En Madrid”, Tini feat. Alejandro Sanz

“Como La Cigarra”, Elena Roger feat. Escalandrum

“Me Enamoré de Ti - Luciano Pereyra feat. Lang Lang

“Bohemio”, Andrés Calamaro feat. Julio Iglesias



Mejor nuevo artista

Atrevido, Trueno

Mi Primer Día Triste, Zoe Gotusso

Calambre, Nathy Peluso

Mejor álbum artista pop

Libra, Lali

Tini Tini Tini, Tini

Mi Primer Día Triste, Zoe Gotusso

Mejor álbum grupo pop

Paranoia Pop, Bandalos Chinos

Tándem, Mavi Díaz y Germán Dominicé

El reflejo, Rayos Láser

Mejor álbum artista de rock

Guerras (Un viaje en el tiempo), Ciro y Los Persas

Errores Coleccionables, Sol Bassa

La Conquista del Espacio, Fito Páez

Mejor álbum grupo de rock

2020, Las Pastillas del Abuelo

Es así, Las Pelotas

El Último Abrazo Analógico, Todo Aparenta Normal



Mejor álbum / canción de música urbana / trap

“High Remix”, Maria Becerra feat. Tini & Lola Indigo

Una Niña Inútil, Cazzu

“Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36?, Bizarrap, Nathy Peluso

“Colocao”, Nicki Nicole

“Mamichula”, Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

Mejor colaboración de música urbana / trap

“Verte”, Nicki Nicole feat. Dread Mar I & Bizarrap

“Goteo (Remix)”, Duki feat. Ronny J, Pablo Chill-E, Capo Plaza, C.R.O, Asan

“Mamichula”, Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

Mejor álbum pop alternativo

Existo, Sol Pereyra

Otro Lado, Rosario Ortega

Calambre, Nathy Peluso

Mejor álbum rock alternativo

Ubicación en tiempo real, Barbi Recanati

Los Años Futuros, 1915

Lapsus, Zero Kill

Mejor álbum canción de autor

Basta de música, Martín Buscaglia

Reset, Celli

Criptograma, Lisandro Aristimuño

Mejor álbum en vivo

En Vivo Teatro Gran Rex, Rodrigo Tapari

Mujeres Argentinas, 50 años (En Vivo en el CCK), La Bruja Salguero, Facundo Ramírez

Foro sol, Los auténticos decadentes

Mejor álbum artista romántico melódico

Desierto, Germán Barceló

Tal como soy, Dany Vila

60 Años Con la Música ¡Gracias!, Dany Martin

Mejor álbum artista de tango

Génesis, Carolina Minella

La bella indiferencia, Mariana Mazú

Tango, Cristian Palacios

Mejor álbum de orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental

Reinventango, Tanghetto

Cruces Urbanos Vol. 2, Quinteto Negro La Boca

Tango Improvisado, José Colángelo y Franco Luciani

Mejor álbum artista de folklore

Abrazo, Luciana Jury

Eterna risa, Bruno Arias

Veinteveinte, Suna Rocha

Mejor álbum grupo de folklore

Tierra Mía, Los Tekis

Desde Adentro, Los del Portezuelo

Ahyre, Ahyre

Mejor álbum grupo de folklore alternativo

Parte de Mí, Soledad

Triángula, Triángula

Renacer, Nahuel Pennisi

Mejor álbum de chamamé

Con ritmo y alegría, Milagrito Gómez y su conjunto

Mujer de Chamamé, Marcia Müller

Hielo Azul Tierra Roja, Chango Spasiuk & Per Einar Watle



Mejor álbum conceptual

Una Niña Inútil, Cazzu

Oasis, Melingo

Ya no mires atrás, Luis Alberto Spinetta

Como La Cigarra, Elena Roger feat. Escalandrum

Mejor álbum de música clásica

Territorios, Paisaje Latinoamericano en el Piano, Fernanda Morello

Villa-Lobos, Daniela Salinas

Debussy preludios para piano, Haydeé Schvartz

Mejor álbum música electrónica

Pleasures, Mo.NA

Venus, Mistol Team

Reworked, Willy Crook

Mejor álbum de jazz

Sin Tiempo, Leo Genovese, Mariano Otero, Sergio Verdinelli Malosetti & la Colonia, Javier Malosetti

Apalap!, Oscar Giunta Supertrío!

Mejor álbum de reggae/ska

El presente que soñamos, Kameleba & Don Camel

Continentes, La Estafa Dub

Flores y Burbujas, El Natty Combo

Mejor álbum artista de cuarteto

Un Sueño Hecho Realidad, Walter Salinas

Música en cuarentena, Luis Sebastián

Aprender a volar, Magui Olave

Mejor álbum grupo de cuarteto

Mundo Streaming, Q’Lokura

Desde El Encierro, Sabroso

El mismo aire, La Konga

Mejor álbum artista tropical

Otra Vez, Dando Clase, Román El Original

El Último Romántico, Daniel Cardozo

Es Lo Que Hay, El Dipy

Mejor álbum grupo tropical

Seguimos, Amar Azul

Sesiones Musikeras, Mala Fama

De Buenos Aires para el Mundo, Los Ángeles Azules

Mejor álbum banda de sonido cine / televisión

Vilas (Serás Lo Que Debas Ser, O no Serás Nada) (Original Motion Picture Soundtrack), Vandera

The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla

Notas de Paso 4, Ernesto Snajer

Mejor álbum instrumental - fusión - world music

Latineses, La Orquestonga

Solo Piano: Reflexiones, Lito Vitale

Hikkikomori, La Chicana

Productor del año

Ahyre, Productores: Ahyre

Calambre, Productor: Rafa Arcaute

La Conquista del Espacio - Productores: Diego Olivero, Gustavo Borner

Grabación del año

“Como la cigarra”, Intérpretes: Elena Roger feat. Escalandrum / Productores: Horacio Sarria, Mariano Uccello, Mercedes Otero / Ingeniero: Facundo Rodriguez

“Buenos Aires”, Intérprete: Nathy Peluso / Productor: Rafa Arcaute / Ingenieros: Mariano López, Rafa Arcaute, Didi Gutman, Maddox Chhim, Felipe Tichauer

“Me enamoré de ti” - Intérprete: Luciano Pereyra feat. Lang Lang / Productor: Luciano Pereyra / Ingeniero: Darío Pacheco

Ingeniería en grabación

La Conquista del Espacio, Gustavo Borner, Phil Levine, Justin Moshkevich, Diego Olivero

Caligaris sinfónico, Pablo Chapur

Como La Cigarra, Facundo Rodriguez

Mejor video clip largo

Niguiri Sessions, Director: Niko Sedano

Placer, Director: Emiliano Romero

Almendra I - 50 Años, Director: Diego Latorre

Mejor colección de catálogo

Agujero Interior, Virus

Piazzolla, Buenos Aires 8

Santaolalla (Remasterizado 2020), Gustavo Santaolalla

Mejor diseño de portada

Criptograma, Diseñadores: Valentín López López y Lisandro Aristimuño

Una Niña Inútil, Diseñador: Segundo Paladino

Calambre, Diseñador: Albert Romagosa

(Cadena3)