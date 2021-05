Moby reversiona sus clásicos en «Reprise»

EE.UU. A casi tres décadas de su debut discográfico y a poco más de 20 años de acaparar la atención del mundillo musical con su exitoso álbum "Play", el artista neoyorkino Moby realiza un novedoso repaso de su obra en su nuevo trabajo "Reprise", al reversionar sus clásicos junto a la sinfónica Budapest Art Orchestra y un puñado de figuras invitadas entre las que destacan Gregory Porter, Kris Kristofferson y Mark Lanegan.



El lanzamiento, previsto para el 28 de mayo, será acompañado de "Moby Doc", un surrealista filme biográfico dirigido por Rob Bralver, en el que a través de distintos recursos narrativos, el compositor relata sin rodeos su dura infancia, su especial conexión con la música y los animales, su temprana fascinación por el punk rock, su irrupción en la escena electrónica, el inesperado suceso mundial, las adicciones y la depresión.



Sin embargo, en ninguno de los dos casos el creador de clásicos como "Natural Blues", "Go" o "Why Does My Heart Feel So Bad?", entre tantos, se vio movilizado por un afán retrospectivo, sino que las motivaciones pasaron por afianzar aquellos mensajes que el propio artista asegura querer transmitir en cada aparición pública desde sus inicios.



"La idea fue la misma que tengo siempre en cada pieza musical en la que trabajo: usar la música como una forma de comunicar emociones", resumió Moby en una charla telefónica con Télam, al referirse a su nuevo disco; en tanto que respecto al documental puntualizó que la búsqueda central apuntó a "desmitificar el culto y la obsesión que existe en torno a la fama".



"Los artistas deben usar sus plataformas para llamar la atención de su audiencia sobre los problemas que preocupan, como el cuidado del medio ambiente o la defensa del derecho de los animales. Es una herramienta muy poderosa. Hay figuras que la usan solo para hacer más dinero o para ser más famosos. Se pueden hacer cosas más importantes que esas", sentenció el músico desde Nueva York.



En tal sentido, así como "Reprise", con una orquesta sinfónica y voces reales reemplazando lo que en sus versiones originales había sido abordado con sintetizadores y samplers, da nueva vida a viejas composiciones; "Moby Doc" se concentra en transmitir las enseñanzas adquiridas y en ratificar el compromiso del artista con la temática ambiental y los derechos de los animales.



Para ello, el realizador Bralver optó por atemperar la crudeza y honestidad del relato de Moby sobre distintos sucesos en torno a su vida personal con escenas graciosamente animadas, títeres, pequeñas performances de sesiones de terapia o representaciones de su infancia con el propio músico como protagonista, imágenes de archivo y una entrevista a cargo del cineasta David Lynch.



En este contexto, el artista nacido bajo el nombre de Richard Melville Hall, que adoptó su mote artístico inspirado en el famoso cetáceo surgido de la pluma de su tío bisabuelo Herman Mellville, brindó detalles a esta agencia acerca de "Reprise" y "Moby Doc".



"Muchos de mis familiares son de Argentina, así que me crié escuchando `español argentino´ pero lamentablemente no lo hablo lo suficientemente bien como para mantener una conversación", se disculpó Moby desde un principio, quien además expresó su deseo de venir al país "ni bien pase el apocalipsis". (Télam)