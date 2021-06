Buenos Aires. Ayer, Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada, algo que ya había adelantado hace algún tiempo. Lo dijo en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), programa del que es panelista, y mientras estaban entrevistando a Beto Casella. En la charla con el conductor de Bendita (El Nueve) salió el tema de los famosos que se candidateaban a algún cargo político.



“Hay muchos famosos que se postulan y después no sacan ni el 3% de los votos”, disparó Casella al respecto. “¿Vos seguís en carrera?”, le preguntó Ángel de Brito a Cinthia. “Sí, sigo en carrera”, dijo ella. Y amplió: “La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático”, dijo la bailarina.



“Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer”, dijo a la vez en que ponderó a una figura femenina de la política: “Justo estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas. El tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer”.



Con respecto a un posible rol en el Congreso de la Nación, Cinthia dijo: “¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”.



“¿Hay alguna ley que impulsarías que no esté o que haya un gris legal y vos decís: ‘Yo iría por acá’?”, le preguntó Beto Casella. “Sí, yo lo que más sufro es lo de la cuota alimentaria. Me parece que no hay rigidez en cuanto a la aplicación de leyes, no hay inmediatez. Nada es inmediato, todo es eterno”, contestó la panelista.



“Pero la ley está”, le apuntaron en el panel. Y Cinthia disparó: “La ley está, pero se incumple. No se pueden cambiar las leyes. El tema es ver cómo se agilizan las cosas o, por lo menos, visibilizar que hay una lentitud y hablar. Y romper, romper, romper, hinchar con respecto a eso, a que se apliquen las leyes”, dijo.



Y propuso una alternativa para solucionar estas cuestiones: “¿No pagás? Y bueno, o vas preso o te quitan un registro... Hay un montón de cosas que están pero no se aplican y no se entiende por qué”, cerró Fernández.



A principios de este año, y también en la pantalla de LAM, Cinthia contó que en junio de 2020 había recibido la propuesta para iniciar una carrera en la política como candidata a diputada para las elecciones legislativas de este año. Y comenzó a trabajar en su incursión en la política de la mano del partido Unite.



“La propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido de Amalia (Granata). Yo dije que lo iba a pensar”, dijo Cinthia. “Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de...”, agregó.



“Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”, había adelantado en ese momento. (Infobae)