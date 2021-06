La vida de Gladys Florimonte en Carlos Paz

La actriz Gladys Florimonte se mostró indignada por la noticia que circuló durante las últimas horas en varios portales y donde aseguraban que estaba atravesando una grave crisis económica. Desde hace varios meses, se encuentra radicada en un country en las afueras de Villa Carlos Paz, conduce un programa de radio y cambió su estilo de vida.

Si bien reconoció que debió «achicar algunos gastos», dijo que decidió vender su camioneta para quedarse con un auto más chico y realizar algunas refacciones, y que le dio vergüenza como fue presentada la información.

Gladys dijo que las restricciones afectaron su economía como a muchos otros artistas, que dio de baja algunas tarjetas pero que decidió quedarse en las sierras de Córdoba porque estaba poniendo en condiciones su casa. La actriz vive de sus ahorros y lleva una vida tranquila, austera y rodeada de naturaleza.

«Estoy muy enojada con un título que pusieron espantoso algunos medios y que es irrespetuoso con la gente que realmente la está pasando mal. Yo tengo mi casa en Causana y mi departamento en Puerto Madero, no estoy viviendo en la indigencia. Vendí una camioneta que tenía para hacer refacciones y pagar algunas cosas, pero tengo mi auto»; dijo la actriz.

«Trabajé toda mi vida, hoy tengo un programa de radio con Marcelo Josset y si la plata en algún momento se acaba y la tengo que remar, lo haré como todos. Pero me parece muy mal que me presenten como si estuviera en la pobreza, pienso en toda la gente que la está pasando mal de verdad y me parece una falta de respeto»; sostuvo en declaraciones a EL DIARIO.