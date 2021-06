Murió por coronavirus José Olaya, histórico productor de Gilda y Los Charros

José Olaya Villajuán, más conocido como «Cholo», histórico productor musical de Gilda, Los Charros y Grupo Karicia, falleció a los 69 años tras una complicación en su cuadro de coronavirus.



Conocido como productor tanto en Argentina como en Chile y Perú, trabajó con varias bandas de cumbia santafesina como Rosa Blanca, Los pibes del Clan y Wamaleros, además de agrupaciones como Habana Combo, Media Lunas y El sexteto imperial.



Sin embargo, además de Los Charros, el grupo que se formó en 1994 y popularizó temas como “Amores como el nuestro” o “No puedo”, Miriam Alejandra Bianchi, popularmente conocida como Gilda, fallecida en 1996 en un accidente de tránsito cuando volvía de un show, fue una de sus artistas más reconocidas. Oriundo de Perú, fue él quien trajo la cumbia peruana a la Argentina en los años 90.



En el 2016 luego de que se estrenara Gilda, no me arrepiento de este amor, la biopic de la cantante dirigida por Lorena Muñoz, él recorrió los medios, furioso con lo que se mostró: “Estoy muy enojado con los productores por la gran cantidad de mentiras (que dicen) y particularmente por los daños y perjuicios (que causan) hacia mi persona. Dan a entender que uno es mafioso en la bailanta. ¡No mientas más! Muestran mi oficina como un lugar oscuro, lleno de mujeres de la noche, como si fuera un tratante de blancas; y mi oficina estaba en Callao 255, casi Corrientes”.



En el ciclo Secretos Verdaderos, se jactó de haberla descubierto: “Yo fui a un baile y la vi... Lo primero que me impactó de ella fue su presencia... tenía una cosa de pueblo... villera y otra cosa de clase media para arriba, daba fina... Y tenía un timbre de voz que me gustó. Le dejé mi tarjeta al ‘Tanito’, dueño del lugar, y le dije que ‘la piba’ me venga a ver. Y un día vino... vino sola, y vino sola dos o tres veces más hasta que apareció un día con ‘Toti’”.



En agosto de 1997 Carlos Alberto Chávez Navarrete, cantante del grupo Karicia, que contaba con la producción de Olaya, fue asesinado de once balazos. Cholo fue detenido en Perú, donde se encontraba prófugo desde hacía diez años, por el crimen y en el 2010, tras un juicio oral, fue absuelto. Años más tarde se realizó un nuevo juicio a partir del cual se lo declaró culpable de organizar e instigar el crimen y recibió una condena a reclusión perpetua. Pero fue absuelto por falta de pruebas en un tercer juicio.