Estrenaron un documental sobre Britney Spears

EE.UU. "The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship", un documental del periodista británico Mobeen Azhar que busca desentrañar las complejidades que rodean la controvertida tutela legal de Spears, se estrenó ayer a las 21 por la señal satelital OnDirectv y la plataforma de streaming DirecTV GO.



Tan solo unos días antes del testimonio que el próximo 23 de junio Britney Spears dará frente a la justicia para definir la situación legal de su tutela, se podrá ver el viaje de Azhar a Kentwood, ciudad natal de la cantante, para desentrañar las complejidades que rodean su controvertida tutela legal.



Allí, en medio de la batalla entre el equipo de tutela de Spears y los fans detrás del movimiento #FreeBritney, el periodista intentará hablar con ambas miradas de la historia aún en desarrollo de una de las estrellas más grandes del pop.



El especial incluye entrevistas inéditas con el maquillador de Britney, Billy Brasfield; su ex coreógrafo Brian Friedman; el bloguero Perez Hilton y la abogada Lisa MacCarley, entre otros. (Télam)