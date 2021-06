Paul McCartney cumplió 79 años y prepara su autobiografía

Reino Unido. El músico, compositor, cantautor y actor británico Paul McCartney, que este año sacó un nuevo álbum, "McCartney III", realizado en absoluta soledad durante el confinamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus, cumplió ayer 79 años.



Es reconocido a nivel mundial por ser el bajista de una de las bandas más influyentes en la historia de la música moderna, The Beatles, fundada en 1960 y que apartir de 1962 se conformó con John Lennon y George Harrison en guitarra, Ringo Starr en la batería y Paul en el bajo, siendo los cuatro vocalistas.



En 1970, al disolverse The Beatles, McCartney inició su carrera solista y formó Wings con su primera esposa, Linda, y Denny Laine.



Desde entonces, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock, tanto como miembro de The Beatles como artista solista, y su canción "Yesterday" fueversionada por más de 2200 artistas, tranformándose así en la canción con más versiones en la historia.



Autobiografía



El cantautor anunció el pasado febrero que se lanzaría a escribir su autobiografía, un libro en el que, por medio de 154 canciones, repasa su prolífica vida.



"Con más frecuencia de las que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir nuevas canciones", comentó el ex-Beatle en el anuncio del libro que saldrá en noviembre.



"Sé que a algunas personas -agregó en un texto promocional que acompaña al booktrailer en YouTube-, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos del día a día del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito. Y estas canciones abarcan toda mi vida".



A su vez, acompañará a estas letras con anécdotas y el contexto de las mismas, como también la publicación de material inédito. (Télam)