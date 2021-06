Amor de jóvenes estrellas: Nicki Nicole se comprometió con Trueno

Buenos Aires. Juntos, acumulan más de 15 millones de seguidores sociales en Instagram. Llevan el talento en la sangre y lo demuestran en cada escenario que pisan. Les apasiona lo que hacen y lo expresan en cada presentación. Ahora, volvieron a revolucionar a sus fanáticos: no solo por el tema que lanzaron juntos, sino porque anunciaron su compromiso.



Los protagonistas de esta historia de amor son Nicole Denise Cucco y Mateo Palacios, mayormente reconocidos por sus nombres artísticos: Nicki Nicole y Trueno. De 20 y 19 años respectivamente, la pareja celebró en mayo su primer aniversario de novios y fue la cantante quien lo comunicó durante una entrevista en España con el popular streamer Ibai Llanos.



“¿Tu crees en el amor?”, le preguntó el español a su entrevistada en la transmisión que se emitió por la plataforma Twitch. “Sí, creo cien por cien”, asintió la artista rosarina y luego aclaró que si se casara lo haría más por la fiesta en sí, y que no tiene intenciones de hacerlo por Iglesia. De inmediato, Ibai aprovechó la oportunidad para seguir la conversación. “¿Crees que te puedes casar dentro de poco?”, consultó a sabiendas de la relación de la cantante con el ídolo del rap.



Nicki Nicole bajó la mirada hacia su mano, tomó uno de sus dedos y lo mostró. “Yo... o sea, ya me pidieron. Tengo un anillo...”, advirtió y sorprendió a todos los presentes que se mostraron exultantes con la noticia.



Y relató cómo fue la “inesperada” propuesta de casamiento que recibió el año pasado, cuando llevaban tres meses de novios. “Literal”, aclaró. Fue en la terraza de la casa de Trueno en el barrio porteño de La Boca -“él quería hacerlo ahí para que se vieran los dos puentes”- pero la joven le teme a las alturas y no se sintió cómoda allí. Tampoco sabía lo que estaba por suceder, claro. Es por eso que Trueno no logró que ella se parara para él poder arrodillarse y hacer la propuesta tradicional. “Necesito que te pares, por favor”, le pidió el músico a su novia, que de todas formas no accedió.



“Hasta que me lo pidió (estando) sentados”, continuó Nicki Nicole y después de bromear con Ibar y los presentes aseguró: “Cagué el momento bonito”.



La artista describió la propuesta como un momento único. “Me emocioné, me puse feliz”, dijo. ¿Y la respuesta? “Primero lloré y después dije que sí”, llevó tranquilidad para quienes querían saber cómo había terminado.



“Es una locura. No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso súper grande. Somos muy chicos. (Pero) él me dijo (que era) en serio. Nuestro amor es súper intenso”, dijo sobre su relación con Trueno, a quien ella elije llamar por su nombre, Mateo.



Luego aclaró que la pareja “tiene la idea” de casarse. “Pero no sé si tan pronto”, advirtió: “No sé si haría los papeles. Todo eso es un quilombo. Ya con saber que nos queremos uno al otro, nos acompañamos...”.



“Nos une más lo que somos como personas que un anillo. Esto -dijo señalando la alianza de compromiso- es súper importante para mí, que haya tenido ese gesto fue hermoso, pero creo que para hacer los papeles y todo eso, falta bastante”, remarcó. “¡Pero, para mí, la fiesta la podemos hacer!”, sonrió y buscó complicidad.



Mientras escuchaba atento a su entrevistada, Ibai anunció la buena nueva: “¡Nicki Nicole se va a casar!”. Pero la cantante lo detuvo: “Pero no. No dejes esa noticia porque no sé. Es un compromiso, es algo más serio que el noviazgo pero no sé si llega a casamiento”. (Infobae)